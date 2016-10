A demanda para abertura de processo de aposentadoria por tempo de contribuição nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na capital mineira cresceu 23% de janeiro a agosto de 2016, na comparação com o mesmo pe-ríodo do ano passado, segundo a Superintendência Regional do instituto. Para o presidente da Comissão de Direito Previdenciá-rio da Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Minas Gerais (OAB-MG), Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, do escritório Brito Campos, o aumento pode ser explicado pela preocupação dos contribuintes com as mudanças na Previdência que estão sendo estudadas pelo governo federal.

"Percebemos esse aumento dos clientes nos consultando sobre a necessidade de entrar com o processo de aposentadoria antes de chegarem as mudanças. Converso com os colegas da comissão da OAB-MG e eles também relatam o mesmo. Esse crescimento é de cerca de 20% nos escritórios de advocacia (na comparação com o ano passado)", afirma Campos.

A preocupação com a perda de direitos na hora de se aposentar fez Alexandra Luci Braz, 38, levar os documentos de sua mãe, Vera Lúcia Braz, 60, à agência do INSS e dar entrada na aposentadoria dela. "Ela está muito estressada com a possibilidade de mexerem na aposentadoria. Isso até agravou os problemas de saúde dela, por isso vim trazer os documentos", explica Vera. "É muita burocracia. Também estamos tentando comprovar o tempo de contribuição do meu pai, que tem 66 anos, mas é difícil", conta.

Para a costureira Tânia Márcia Ribeiro, 61, as possíveis mudanças também foram uma motivação para buscar o INSS. "Acho que as mudanças que vierem serão negativas e poderão dificultar para as pessoas se aposentarem. Acho que vai ter gente morrendo sem conseguir se aposentar", opina Tânia.

Sem correria. O advogado Marcelo Brito de Campos, porém, diz que "a corrida para o INSS" não é necessária. "Quem já tem as condições para se aposentar não precisa correr. Uma nova lei não pode retroagir para prejudicar. E quem ainda não reúne as condições para se aposentar também vai correr, mas não vai adiantar. Se uma nova lei for promulgada e estiver faltando uma semana para completar o tempo de contribuição, a pessoa vai entrar na nova lei", afirma.

Ele pondera, porém, que uma regra de transição deverá ser adotada. "Não é justo que a regra para essa pessoa que falta uma semana para se aposentar seja a mesma para quem está entrando no mercado de trabalho. Por isso, uma regra de transição deve ser criada. É isso que os advogados estão esperando. Se não tiver essa regra, pode gerar ações na Justiça", avalia Campos.

O advogado ainda lembra que, em alguns casos, a mudança pode até beneficiar. "Eu aconselho até a esperar. Não sabemos ainda quais serão as mudanças e, em alguns casos, pode até ser que seja benéfico ao contribuinte", pondera.

AGENDAMENTO POR TELEFONE PODE DEMORAR - Contribuintes da Previdência em Belo Horizonte relataram dificuldade de agendar um horário para iniciar o processo de aposentadoria por tempo de contribuição. "Tenho um agen-damento só para o dia 20 de dezembro, em outra agência (do INSS). Vim aqui (na agência central), mas não consegui informação nenhuma. Vou ter que esperar até dezembro", contou o pedreiro Mauro dos Santos, 69.

A vendedora Alexandra Braz, 38, fez o agendamento para sua mãe por telefone e demorou apenas sete dias para conseguir vaga, mas não na agência que preferia. "Não tinha vaga para a agência que eu queria, que era a de Venda Nova. As do bairro Floresta e da rua Espírito Santo não tinham vaga. Consegui no centro", contou Alexandra. (LP)

QUEM JÁ FEZ PERÍCIA ESTÁ FORA - Brasília. Os segurados que recebem auxílio-doença do INSS e passaram por alguma perícia de revisão nos últimos dois anos estão fora do pente-fino que será feito nos benefícios por incapacidade. O governo estima que 285,7 mil segurados ficarão de fora da convocação, que começará a ser feita nos próximos dias para quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez há mais de dois anos (de um universo de 1,62 milhão de beneficiários).

EXPECTATIVA - Aumento. A expectativa de vida do brasileiro passou de 62,5 anos em 1980 para 75,2 anos em 2014. O IBGE também aponta que, em 40 anos, a população idosa vai triplicar no país e será de 66,5 milhões em 2050.





Fonte: O Tempo.