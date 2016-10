O Governo do Estado vai repassar os bens imóveis das secretarias de Segurança, Educação e Saúde, além do Centro Administrativo, para a fundação Piauí Previdência. A partir daí, o governo vai passar a pagar aluguel para utilizar as escolas, hospitais e delegacias, assim como os prédios do Centro Administrativo.

O Governo do Estado alterou o projeto para criação da Fundação Piauí Previdência. Os imóveis da Educação e da Saúde devem ser transferidos e não vendidos a fundação. A proposta será votada hoje (25) ou amanhã (26) na Assembleia Legislativa. O projeto adapta à legislação piauiense à transferência para o novo órgão, da gestão do Regime Próprio de Previdência Social, hoje, a cargo da Secretaria de Estado da Administração e Previdência (Sead).

As recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) também foram acatadas, dentre elas, a transferência e a não venda dos imóveis utilizados pelas secretarias de Estado da Educação e da Saúde. "Os imóveis passarão a ser locados e o valor do aluguel não entrará no cálculo da aplicação anual nos setores da educação e saúde. Os direitos dos trabalhadores e do patri-mônio das secretarias e órgãos do Estado serão preservados", explicou o superintendente da Previdência do Estado, Marcos Steiner Mesquita.

Os bens passam a ser locados, prioritariamente, pelo Estado e por suas entidades da administração indireta, inclusive por prazo superior a sessenta meses, dependendo somente de prévia avaliação, não podendo o valor da locação ser inferior a 0,5%, nem ser superior 1% do valor do imóvel.

Além das secretarias da Educação e Saúde, o governo pretende transferir para o Fundo Financeiro os imóveis da Secretaria da Segurança e o Centro Administrativo. "Este não pode ser objeto de emenda, porque seria inconstitucio-nal. Portanto, preparamos um projeto que altera a lei 6.776/16 e será enviada logo após a votação", esclarece o superintendente.

Para o governador Welling-ton Dias, a intenção do governo é diminuir o impacto do deficit nas contas públicas. "É uma forma de tentar melhorar a contabilidade e o balanço geral do Estado. E, claro, que com autonomia, a fundação fortalece o setor previdenciário e dá maior rapidez na prestação deste importante serviço público", destacou.