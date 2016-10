25/10/2016 09:00:00 - Geral



Divulgação de edital para compra de livros didáticos é adiada três vezes



Superintendente aponta que houveram erros na formatação do edital





A Secretaria Estadual de Educação do Piauí (Seduc) adiou mais uma vez a divulgação do edital com resultado final da chamada pública para a seleção de livros escolares a serem utilizados pelos estudantes da rede pública de ensino. O prazo para entrega das obras para a comissão de avaliação se expirou no dia 20 de junho e o resultado com as obras classificadas deveria ter saído no dia 12 de setembro. Mas um aditivo publicado em setembro adiou a data de divulgação do resultado final para a última segunda-feira (17). No entanto, de acordo com o superintendente de Ensino da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), professor Carlos Alberto, após a conclusão do edital, o Diário Oficial do Estado solicitou mudanças em todo o documento para que o mesmo pudesse ser publicado e que por isso a divulgação do resultado acabou atrasando. Alberto explicou que o formato do documento apresentado pela Seduc não estaria compatível com utilizado pelo Diário Oficial e que isso só foi descoberto quando o mesmo já estava concluído. A nova data marcada para a publicação do edital foi a última sexta-feira (21), mas o documento não foi divulgado mais uma vez. Ontem, a superintendência da Seduc explicou que o novo atraso aconteceu devido a problemas na formatação da tabela de valores. Carlos Alberto prometeu que o edital deve ser publicado ainda hoje. "Já próximo a entrega para a publicação constatamos mais um problema, dessa vez na formatação da tabela de valores. Por isso, o edital não saiu na sexta como esperávamos. E o trabalho teve que ser complementado e demorou por se tratar de mais de 500 exemplares. Mas tudo já foi resolvido, o material já foi encaminhado para o Diário Oficial, juntamente como uma nota de esclarecimento, e o mesmo será divulgado hoje", comentou o professor Carlos Alberto. Através da chamada pública, a Seduc está adquirindo cerca de 500 livros auxiliares, além de 500 kits da Academia Piauiense de Letras (APL) que ficarão a disposição dos alunos em bibliotecas de 660 escolas do Estado. As obras serão distribuídas nas escolas públicas, entre alunos dos ensinos fundamental, médio e educação de jovens e adultos. A seleção dos livros é feita pela Comissão de Análise e Parecer Pedagógico de Obras Literárias da Secretaria de Educação e leva em conta vários aspectos, como a adequação de cada um deles aos Parâmetros Curriculares Nacionais. SOBRE A SELEÇÃO- no mês de maio o Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), abriu processo de Chamada Pública, com a finalidade de selecionar livros escolares para o Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino do Estado. De acordo com a Seduc o objetivo é promover a seleção de conteúdos regionalizados e de autores piauienses no contexto dos componentes curriculares: Gramática, Literatura, Interpretação de Textos, Redação, Artes, Música, Filosofia, Educação Financeira, História e Cultura Afro-indígena Brasileira, Atlas e Educação Física. Dentre os temas que as obras deverão tratar, estão livro de História e Cultura Africana e Indígena do Brasil, empreendedorismo, Libras e obras literárias de autores piauienses todos voltados para o Ensino Fundamental. Já para o Ensino Médio, livros de educação financeira, libras, música, História e Cultura Africana e Indígena do Brasil, obras literárias de autores piauienses e paradidáticos com as temáticas: bullying, drogas, meio ambiente, educação no trânsito, inclusão social, discriminação racial, combate à violência contra a mulher, direitos da criança e do adolescente, drogas e violência na escola.