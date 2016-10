Está bem avançado o namoro do PMDB com o governador Wellington Dias. Se o acordo for selado, o partido terá direito a cargos do primeiro escalão a partir de janeiro. Duas secretarias são citadas com mais insistência como oferta do Karnak aos peemedebistas. Uma é a da Saúde e a outra é a do Desenvolvimento Rural, atualmente ocupadas por petistas.

Há quem veja na movimentação do governador um passo acertado, pois, sem o governo federal, ele corre o risco de se isolar politicamente. Mas também há restrições à sua articulação. E, entre os que estão filados a esta corrente, faz-se esta indagação: como é que um governo que tem esmagadora maioria na Assembleia Legislativa e uma aprovação popular na casa dos 70 por cento ainda precisa negociar cargos para obter mais apoio?

A composição com o PMDB teria ainda outros desdobramentos. O partido já não é mais o mesmo depois da ascensão do seu presidente licenciado, Michel Temer, ao Palácio do Planalto. No Piauí, uma vertente do partido busca viabilizar candidatura própria ao Governo do Estado nas eleições de 2018. Está nesse grupo o ex-ministro João Henrique, presidente do Sesi, e hoje o piauiense mais próximo de Temer.

Na Assembleia Legislativa, especula-se que o presidente da Casa, deputado Themístocles Filho, alimenta o sonho de ser candidato a vice-governador na chapa de reeleição de Wellington Dias. Esta hipótese confronta com a tese defendida pelo ex-ministro João Henrique, a de que o partido deve trabalhar para apresentar uma candidatura própria ao Governo do Estado nas próximas eleições.

O PMDB está em vias de ganhar dois filiados pesos-pesados, o ex-senador João Vicente Claudino e o senador Elmano Férrer. Estes só se filiarão ao partido, naturalmente, se a sigla apresentar um projeto eleitoral claro para 2018. Ou seja, só entrarão no PMDB se a sigla apontar para a candidatura própria a governador ou para caminhar junto com Wellington rumo à sua reeleição.

Assim, não vai causar surpresa se o PMDB aderir a Wellington agora, ocupando cargos no governo. Difícil vai ser o partido ficar com ele até o fim. Todo o PMDB sabe disso. Falta apenas o governador querer saber também.