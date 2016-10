O Brasil aprovou recentemente duas reformas políticas, uma em 2013 e a outra em 2015. As regras introduzidas por ambas no sistema eleitoral foram aplicadas pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. Entre as mudanças, as mais significativas foram o fim do financiamento privado das eleições e a redução da campanha no rádio e na TV.

Ontem, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial com o objetivo de propor e analisar propostas de mudanças nas regras políticas e eleitorais. O deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) foi eleito presidente da comissão e designou o seu colega Vicente Cândido (PT-SP) como relator. Os trabalhos da nova comissão vão se estender até maio do próximo ano, aproximadamente.

Com isso, o Senado teria até setembro de 2017 para votar as medidas. O prazo seria suficiente, portanto, para respeitar a margem de um ano exigida para que as mudanças possam valer nas eleições presidenciais de 2018. Na pauta da comissão, deverão ser incluídos nos debates temas considerados complexos.

Dessa forma, as discussões deverão ser divididas em representação política; fortalecimento dos partidos; participação popular; e assuntos "assessórios", como regras para comícios e regulação de pesquisas de intenção de voto.

Ao longo da última semana, líderes de partidos da base aliada do governo sugeriram que a Câmara fatie a votação da reforma política. Esses parlamentares defendem que, quando houver maioria para aprovação de um determinado item da proposta, esse ponto seja levado à votação separadamente.

Os parlamentares, em sua maioria, têm no entanto apenas uma preocupação para a nova reforma política: o financiamento partidário e de campanhas. Eles avaliam que não foi bem-sucedida a primeira experiência de uma campanha teoricamente sem recursos privados, a que se realizou este ano, para prefeito e vereador.

Em 2018, seus mandatos estarão em jogo e eles não querem correr risco. Daí porque lutarão para a volta do dinheiro das empresas para suas campanhas, como no passado. Ao mesmo tempo, farão força para aumentar a injeção de recursos públicos nas campanhas eleitorais, através do Fundo Partidário.

Afora um ou outro mimo que será apresentado para fazer média com o eleitor, não se espere dessa reforma outra mudança além dessas relacionadas com o financiamento de campanha.