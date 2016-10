Mais um convênio de municipalização do trânsito no interior do estado foi celebrado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI). Arão Lobão, diretor-geral do órgão, e o prefeito da cidade de Piracuruca, Raimundo Alves, assinaram o documento, ontem (25), na sede do departamento, em Teresina.

"A municipalização do trânsito é fundamental no cumprimento da lei e na preservação de vidas, sobretudo nas cidades do interior do estado, onde o desrespeito às leis de trânsito ainda é maior", pontuou Lobão, destacando que Piracuruca, ao firmar o convênio, demonstra compromisso com a segurança e bem-estar de seus munícipes.

O convênio firmado permite à prefeitura administrar todas as ações ligadas ao trânsito, como planejamento, operação e fiscalização, não apenas no perímetro urbano, mas também nas estradas municipais. Entre os benefícios para o município, está a realização de atividades de educação para o trânsito.

Para o prefeito de Piracu-ruca, o convênio representa uma parceria em estabelecer um trânsito mais organizado e com menos acidentes. "Esta parceria é uma ação que vem beneficiar diretamente a população de nosso município, reduzindo os acidentes, melhorando a mobilidade de nossa cidade. Uma cidade turística com um trânsito disciplinado representa organização urbana, preservação da saúde e paz social. Quem ganha são os piracuruquenses", ressaltou Raimundo Alves.

O muincípio é o 12º a firmar convênio de operaciona-lização do trânsito com o De-tran. "Estamos abertos aos demais prefeitos piauienses que queiram estabelecer parceria com o Detran-PI e solicitar convênios desse tipo", pontuou Arão Lobão.

Piracuruca fica a 206 quilômetros da capital piauiense. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possui população estimada em 28.242 habitantes. De acordo com dados do Detran-PI, a frota do município é de 9.452 veículos.