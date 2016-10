26/10/2016 09:00:00 - Geral



Servidores denunciam falta de pagamento e superlotação



clique para ampliar

Paulo Maia, terceirizado no Centro Educacional Masculino, fala das condições de trabalho





Os servidores terceirizados do Centro Educacional Masculino (CEM), localizado na zona Norte de Teresina, estão há dois meses sem receber salário. Por conta disso, a categoria decidiu fazer uma paralisação, cortando assim, a execução de alguns serviços até que a situação seja regularizada. Segundo o terceirizado Paulo Maia, a empresa responsável já foi acionada, mas não dá previsão de pagamento. A data-base da categoria estipulada entre o Governo e a empresa também não vem sendo cumprida há mais ou menos cinco meses. "Quando foi feito o contrato entre Governo e empresa foi estipulada uma data-base para o pagamento que vence cada quinto dia útil do mês, mas isso não vem sendo cumprido. Agora tivemos o maior atraso e decidimos paralisar", comenta. Todas as atividades pedagógicas, os cursos, as visitas de final de semana e as ligações dos internos estão cortadas. Até o momento o que está garantido é o banho de sol e a saída para hospitais dos internos. "A relação família e interno está prejudicada e vai ficar assim até que seja regularizada a situação", afirma Paulo Maia. Além do atraso de pagamento, os terceirizados denunciam outros problemas como a superlotação do CEM e dificuldade para conseguir material escolar. O Centro tem capacidade para 76 internos e abriga atualmente 152. Devido à superlotação, foram abertos novos alojamentos e a categoria também pediu a contratação de mais profissionais. "Com a superlotação, o Governo até já colocou novos servidores, mas o quadro continua insuficiente e estamos com dificuldade de trabalho. Foi feita agora uma nova promessa de reforma, enquanto isso, nós estamos fazendo tudo o que está ao alcance", esclarece o terceirizado. O grande número de internos também faz surgir no local muitos conflitos. Há ainda algumas fugas. "Nós tivemos algumas fugas nos últimos dias, mas as medidas de segurança foram tomadas para se evitar maiores problemas", explica Paulo Maia. Em resposta aos problemas, a Secretaria da Assistência Social e Cidadania (SASC) informou que o pagamento dos terceirizados já foi liberado pela Secretaria de Fazenda e os profissionais já devem começar a receber. Quanto aos problemas do Centro, a Secretaria diz que está prevista uma reforma para o local, orçada em 1 milhão e 700 mil, que está em processo de licitação. Com a reforma, a intenção é que seja resolvido o problema da superlotação. Também devem ser contratados mais funcionários, pois está previsto um concurso público em 2017.