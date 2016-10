26/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Morre, aos 72 anos, o capitão do Trimundial, Carlos Alberto Torres



Morreu ontem (25), aos 72 anos, a grande lenda do tri campeonato mundial brasileiro em 1970. Carlos Alberto Torres, o maior dos capitães do futebol brasileiro, foi vítima de infarto fulminante, no Rio de Janeiro. Habilidoso, clássico, desarmava com estilo, saía jogando com elegância. Capita, como era carinhosamente chamado, atualmente era comentarista esportivo na emissora SporTV. O ex-jogador será enterrado hoje no Cemitério do Irajá, Zona Norte do Rio. A braçadeira de capitão sempre lhe caiu bem. Porte esguio, olhar penetrante, personalidade marcante. Não tinha jogador que não ouvisse com atenção suas observações, seus conselhos ou, na pior das hipóteses, suas broncas. Nem Pelé escapava, e foram muitas as vezes em que precisou até baixar a cabeça. Mas não era só isso. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decretou luto oficial de três dias pela morte de Carlos Alberto Torres, capitão da Seleção na conquista da Copa do Mundo de 1970 e afirmou que o velório do ídolo será na sede da entidade, aberto para o público. "Será aberto ao público e à imprensa, como de costume nestes velórios, para que todos prestem suas homenagens. O horário dependerá da família", disse o secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Torres disputou 69 jogos com a amarelinha e teve 54 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, com 9 gols marcados. Além do Mundial de 70, o ex-lateral-direito conquistou a Copa Rio Branco em 1968. Além de capitão, Torres entrou para a história na Copa de 70 por ter marcado o último gol da vitória do Brasil por 4 a 1 na final contra a Itália. Após a partida, eternizou o gesto de levantar a taça Jules Rimet, que ficou em definitivo para a CBF por causa do tri (a taça seria roubada e derretida em 1983).