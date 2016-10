26/10/2016 09:00:00 - Cidade



Rua é interditada e prejudica comerciantes

clique para ampliar

Com a ampliação da Ponte Wall Ferraz, algumas ruas ficaram interditadas no intuito de melhorar o trânsito





Liberada para o tráfego desde o final do mês de agosto, a ampliação da Ponte Wall Ferraz, que liga as zonas Sudeste e Leste ao Centro da capital, tem sido uma boa alternativa para fugir de congestionamentos. Porém, o que muitos condutores estão reclamando é sobre as mudanças nas vias de acesso à Avenida Cajuína. Para regularizar o fluxo de veículos, a Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito (Strans) incluiu, em seu projeto de tráfego, uma série de mudanças no sentido das vias, instalando semáforos e transformando as rotatórias em cruzamentos. Uma das principais reclamações da mudança parte dos comerciantes da rua Professor Pires Gayoso, que antes era uma das principais de via de acesso à ponte no sentido Leste/Centro. Com o fechamento dela, os motoristas estão optando por pegar a rua Noronha Almeida e, com isso, houve uma queda nas vendas para quem possui estabelecimentos comerciais na rua Professor Pires Gayoso. "A procura aqui na loja diminuiu demais, porque quem vem por aqui na intenção de pegar a ponte precisa voltar bastante pela Cajuína para fazer o retorno e subir. Então, eles preferem encurtar o caminho e pegar a rua mais em cima. A gente que tem comércio aqui ficou bastante prejudicado, inclusive, queremos nos reunir para tomarmos providencias junto à prefeitura", comenta Carlos Araújo, comerciante no local. A obra de ampliação da ponte Wall Ferraz teve início no final de 2013 e faz parte de uma parceria do Estado com a prefeitura de Teresina. O investimento total da obra é de R$ 25 milhões, que mede, aproximadamente, 252 metros de comprimento por 14 de largura. Atualmente, a via está sem sinalização horizontal, pois, para ser feita a pintura é preciso aguardar o tempo de cura do asfalto, ou seja, período para evaporar todo o querosene presente na pista. RESPOSTA - De acordo com a Strans, a mudança foi feita para garantir mais comodidade aos condutores e desafogar o fluxo no local, porém, as mudanças ainda estão sendo avaliadas pelo órgão. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano da região Sul (SDU/Sul) foi a responsável pela execução da obra no local e afirmou, em nota, que o serviço está concluído, faltando apenas retirar sobras de material que ficaram na pista.