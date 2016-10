26/10/2016 09:00:00 - Polícia



Acusado de provocar colisão que matou dois irmãos é preso

MOACI MOURA está sendo acusado de provocar acidente de trânsito que resultou na morte de dois irmãos





Moaci Moura da Silva Júnior, acusado de provocar um acidente de trânsito que culminou na morte de dois integrantes do coletivo cultural Salve Rainha e deixou uma terceira pessoal gravemente ferida, no dia 26 de junho, foi preso na última segunda-feira (24). O acusado se encontra na Casa de Custódia de Teresina. A defesa classifica a prisão como algo "inesperado". O advogado de Moaci Júnior, Eduardo Faustino, trabalha para que seja a prisão seja revertida. "Ele se apresentou à Justiça ainda na sexta-feira (21), após a audiência de instrução. O tempo agora é de ajustar quais os planos iremos tomar, já que a prisão foi algo inesperado. Até a quinta-feira (27) nós conseguiremos reverter isso", disse. O condutor do veículo que causou o crime de trânsito teve prisão preventiva decretada pela juíza Maria Zilnar Coutinho por descumprir medidas cautelares, bem como as que previam o seu comparecimento mensal ao Núcleo de Atenção ao Preso Provisório para dizer e justificar suas atividades. A colisão pela qual Moaci está sendo acusado ocorreu na noite do dia 26 de junho. Conforme laudos periciais, Moaci Moura dirigia em alta velocidade (aproximadamente 100km/h), estava alcoolizado e invadiu o sinal vermelho quando colidiu contra o carro em que estavam as vítimas. Como resultado do acidente, Bruno Queiroz morreu na hora, seu irmão, Júnior Araújo, teve morte cerebral três dias depois e apenas o jornalista Jader Damasceno sobreviveu. Todas as vítimas são ligadas ao movimento cultural Salve Rainha. Em sua decisão sobre a prisão do acusado, a juíza afirmou que "o acusado já dá fortes e inegáveis indícios de que, em liberdade, fatalmente se ocultará para impedir os atos processuais e a aplicação da Lei Penal". A defesa de Moaci Júnior trabalha para que ela não vá a júri popular. Até sexta-feira (28), a juíza Maria Zilnar Coutinho deve dar a decisão. O advogado Eduardo Faustino optou por apresentar, em um prazo de cinco dias úteis, a alegação final do acusado, que não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada na sexta-feira (21). "Não se trata de dolo dirigir em alta velocidade. Há divergências no laudo e na acusação. Não há nenhum exame de sangue e nem o uso do etilômetro que comprove que Moaci dirigia em estado de embriaguez", arrematou o advogado Eduardo Faustino.