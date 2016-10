As eleições nos três municípios onde o pleito estava indefinido no Piauí permanecem. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) ainda não julgou os embargos de declaração nos casos de Itaueira e São Miguel do Tapuio e nem apreciou o processo de Miguel Leão. Nos três casos, os prefeitos eram candidatos à reeleição, mas tiveram os registros de candidatura impugnados, concorreram por conta de risco e tiveram a maior votação. As eleições continuam sub judice.

O processo que pede a validação dos votos atribuídos ao prefeito de São Miguel do Tapuio, Lincoln Matos (PTB), já foi adiado por duas vezes no TREPI. Os votos de Lincoln Matos foram considerados nulos pela Justiça Eleitoral, porque ele estaria inelegível, devido a uma condenação.

Mas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a extinção da pena contra Lincoln Matos. E determinou que o TREPI apreciasse o recurso onde ele pedia a validação dos votos atribuídos a ele na eleição de São Miguel do Tapuio.

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 6.528 foram considerados nulos. Enquanto o adversário dele, Pom-pilim (PSB) teve 5.824. "Eu disputei a eleição sub judice devido a uma ação penal que havia contra mim já prescrita. Então, como a inelegibilidade se dizia a essa condenação que, uma vez extinta, também fica extinta a inelegibilidade", comentou Lincoln.

Os candidatos de Itaueira e Miguel Leão ainda esperam a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para definirem as eleições nas duas cidades. O TREPI validou os votos de Quirino Avelino (PTB), em Itaueira, mas houve um recurso do seu adversário Chico Moura (PSD), questionando a decisão. Ele alega que Quirino estava inelegível porque teve as prestações de contas reprovadas pelo TCE-PI e pela Câmara Municipal.

Em Miguel Leão, o professor Joel (PSD) aguarda o resultado do recurso aberto junto ao TSE. O candidato à reeleição teve o pedido de registro de candidatura indeferido no Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-PI) e é acusado de conduta vedada. Ele teve seu registro cancelado e o partido ingressou com recurso, mas que ainda não foi julgado.

"Eles tiveram os pedidos indeferidos aqui e participaram normalmente das eleições. Eles concorreram e foram votados, mas os votos não são considerados válidos ainda", explicou o presidente do TREPI, desembargador Joaquim Santana.