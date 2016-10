Quatro campi de instituições federais estão ocupados por estudantes no Piauí. Eles protestam contra a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 241, que estabelece um teto para os gastos públicos por até 20 anos, incluindo educação e saúde. O último prédio a ser ocupado foi do Instituto Federal de Educação- Campus Zona Sul (IFPI), em Teresina. Os estudantes estão instalados nas dependências do instituto desde a tarde de segunda-feira (24). Além da PEC, eles também protestam contra a MP (Medida Provisória) 746, que estabelece a reforma do ensino médio.

Segundo o estudante André Sousa, líder do Comando de Mobilização Estudantil, a ocupação é resultado de uma série de atividades de formação política que os estudantes já vinham realizando no intuito de conscientizar a classe sobre os efeitos da PEC 241, e foi deliberada pelos estudantes em uma assembleia realizada na segunda, que contou com 90 participantes.

"Nossa proposta é que mais estudantes participem da ocupação e durmam por aqui. Queremos uma discussão sobre os rumos da ocupação e sobre os desdobramentos da PEC. Além das atividades no campus, queremos realizar outras fora para conscientizar a sociedade e fazer parcerias com outros movimentos", falou André.

Ainda, de acordo com os estudantes, a reitoria não se pronunciou contra o movimento e alguns professores demonstram apoio à causa. Eles afirmam que as atividades do IFPI Sul foram suspensas por conta do movimento e que, agora, são os próprios alunos que gerem as atividades do campus.

Desde a terça-feira (18), um grupo de alunos ocupa o Salão Nobre da reitoria da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina. O grupo também protesta contra a PEC 241 e critica o atual modelo de segurança adotado pela instituição, que segundo eles, é discriminatória.

Estudantes da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), campus de São Raimundo Nonato e da UFPI, Campus Senador Helvídio Nunes Barros, em Picos, também estão ocupando as sedes das suas instituições. Além de protestar contra a PEC 241, eles pedem melhorias estruturais. Em Picos, os alunos barraram a entrada de professores, técnicos e terceirizados no prédio da instituição.

GREVE NA UFPI- Servidores técnicos dos cinco campi da Universidade Federal do Piauí (UFPI) iniciaram uma greve em protesto à PEC 241. A paralisação, que envolve 1600 servidores, faz parte de um movimento nacional da categoria. O movimento teve início na segunda-feira (24).

BRASIL- Segundo balanço da Ubes, das 1.072 instituições de ensino ocupadas no Brasil, 995 são escolas e institutos federais, 73 são universidades e três são núcleos regionais de educação. Há ações em pelo menos 21 estados e no Distrito Federal. Além da reforma no ensino médio, os alunos se voltam contra a proposta de emenda constitucional (PEC) 241, que congela investimentos públicos pelos próximos 20 anos, podendo afetar as áreas de saúde e educação.

Na segunda-feira (24), o adolescente Lucas Eduardo Araújo Mota, 16 anos foi encontrado morto com facadas no pescoço e no tórax na Escola Estadual Santa Felicidade, que está ocupada por estudantes, em Curitiba, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Lucas foi morto por um colega, de 17 anos, de acordo com nota divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP/PR). O jovem foi apreendido pela polícia e confessou o crime. ( Com Informações G1/Pi)