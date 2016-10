A 12ª edição do Cachaça Fest começa amanhã, dia 28, e segue até o domingo, 30, em Castelo do Piauí. Mais de 40 mil pessoas devem passar pelo evento, que este ano traz como atrações principais as bandas Scalene, Sambô e Fulô de Mandacaru.

Os shows acontecem durante as três noites de evento, a partir das 21h, na Praça Aluísio Lima, Centro da cidade. Além de atrações nacionais e locais, o evento conta com uma praça de alimentação e uma feira de artesanato. Os principais produtores de cachaça do Piauí também estarão presentes, expondo e comercializando seus produtos.

O Cachaça Fest, em outras edições, já recebeu os artistas Elba Ramalho, Fagner, Jorge Aragão, Biquíni Cavadão, Nando Reis, Falamansa, Sandra de Sá, Emílio Santiago, Armandinho, Marcelo Bonfá, Dorgival Dantas, Cidade Negra, dentre outros.

O município de Castelo do Piauí está localizado a 190 km de Teresina possui uma diversidade de atrativos turísticos, que estarão disponíveis para visitação. É possível se encantar com diversos pontos como a Pedra do Castelo, Cachoeira das Arraias, Cânion do Rio Poty, visita à fábrica da Cachaça Mangueira, Igreja de Nossa Senhora do Desterro, Picos dos Andrés, dentre outros.

Desde 2005 a Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí em parceria com o Sebrae Piauí promovem a festa, que mais do divulgar as potencialidades da região - a produção de aguardentes - reúne oportunidades de agronegócio e ecoturismo. Além da Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí e do Sebrae Piauí, o Governo do Estado do Piauí também apoia o XII Cachaça Fest.