No intuito de fomentar o de-senvolvimento das microem-presas e empresas de pequeno porte, representantes da Secretaria de Desenvolvimento do Estado (Sedet), Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), bancos e micro e pequenos empreendedores estiveram reunidos, na manhã de ontem, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Seminário de Crédito para Micro e Pequenos Empreendedores que buscam recursos para investimentos ou empréstimos em instituições financeiras públicas ou privadas.

No Piauí estão cadastrados, na categoria micro e pequeno empreendedor, cerca de 1.400 empresários segundo informações do Governo do Estado, e o objetivo das entidades voltadas para este público é oferecer suporte para que eles possam desenvolver ainda mais as suas atividades.

"O governo busca aproximar as instituições de crédito aos micros e pequenos empree-dedores, para linhas de financiamentos. Entretanto, as empresas ainda encontram certas dificuldades na busca de recursos. Por isso, vamos reafirmar o tratamento favorecido para o segmento, por meio do decreto n° 16.212 de dezembro de 2015, que vislumbra a ampliação do acesso às compras governamentais de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais no âmbito do Estado do Piauí, a fim de fomentar o desenvolvimento do setor", explica Lucile Moura, diretora de atração de investimento da Sedet.

Delano Rocha, diretor técnico do Sebrae, ressalta que a instituição atende mais de mil empreendedores apenas no projeto de consultoria e que um dos maiores problemas enfrentado por estas pessoas são em relação à linha de crédito e organização financeira. "Com este seminário nós pretendemos levar as dicas e experiências para os empresários que nós acompanhamos, esta é uma boa oportunidade de discutir e apresentar estratégias de desenvolvimento", pontua.

O microempresário José de Castro participou do seminário e enfatizou a importância de abrir os caminhos entre instituições financeiras e os empreendedores. "Geralmente, para conseguir um empréstimo junto ao banco o microempreendedor, passa por muitas barreiras. Muitos desistem até de pedir o dinheiro emprestado e hoje aqui o que eu espero, tanto para mim quanto para os colegas, são estratégias que facilitam essa relação com o banco", frisa José.