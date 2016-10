27/10/2016 09:00:00 - Cidade



Vendedores diminuem os preços das flores



Francisco Gilásio No centro da cidade, as lojas expõem coroas e flores para o Dia de Finados, dia 2 de novembro





Como já é tradição na cidade, as coroas e cruzes de flores fazem a decoração nas fachadas das lojas nas semanas que antecedem o Dia de Finados, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro. Na entrada dos principais cemitérios da cidade já é possível encontrar as marcações para barracas que pretendem vender entre outros artigos, água e comida. No Centro da cidade, os preços das coroas de flores variam de acordo com o tamanho e volume dos arranjos. Em uma loja localizada na rua Lizandro Nogueira, Centro de Teresina, o menor preço comercializado é de R$ 16,00. Já no Shopping da cidade, os vendedores têm reclamado das baixas vendas e, por isso, eles decidiram diminuir o preço para atrair os clientes. A vendedora Maria do Perpétuo Socorro confecciona o adereço há muitos anos e diz nunca ter visto o comércio das flores tão fraco como agora. "Antes, eu vendia uma coroa por R$ 30,00. Agora, já vendo de R$ 20,00 e as cruzes são R$ 15,00, as coroas mais ornamentadas são R$ 50,00 pra ver se melhora, mas não está adiantando e a queixa é geral. Essa crise veio para arrasar com o comércio", afirma a vendedora. Para diminuir o seu prejuízo, ela diz que na quarta-feira (2) irá vender as flores na porta do cemitério do bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina. "Vou levar para lá e tentar vender o que já produzi. Além disso, vou vender velas, fósforos, água e refrigerante. A gente tem que se virar como pode", explica. VISITAS - Muitas pessoas não esperam pelo Dia de Finados para visitar seus entes queridos. A aposentada Maria Oliveira sempre vai dias antes ou depois fazer a visita de sepultura de seu esposo, que faleceu há sete anos. "No dia, eu acho muito cheio. Tanto dia de finados, como em outras datas comemorativas, é lotado, então eu prefiro ir em um dia mais calmo. Neste ano, eu irei no domingo, acho mais confortável", explica.