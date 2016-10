A Proposta de Emenda Constitucional 241 (mais conhecida como "PEC dos Gastos") foi aprovada nos dois turnos da Câmara dos Deputados e já está no Senado. O texto da PEC foi entregue pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para discussão e votação na Casa até o final de novembro.

A nova Proposta de Emenda Constitucional estabelece limite para os gastos federais pelos próximos 20 anos. Nesse período, eles não poderão ser superiores à inflação do ano anterior. A PEC já chega ao Senado provocando discussão. Ontem, o senador Álvaro Dias (PV) negou que ela vá tirar recursos da saúde e da educação, como apregoam os oposicionistas.

"É uma falácia dizer que teremos redução de recursos em qualquer área, especialmente no setor de educação e de saúde, com a aprovação da PEC 241", rebateu o senador. Ele disse ainda que a PEC do teto de gastos não pode ser vista como a salvação do País, pois outras medidas também são necessárias para reequilibrar as finanças públicas, tais como a reforma da Previdência, a melhor administração da dívida pública e a redução do tamanho do Estado, entre outras.

Álvaro Dias afirmou que os críticos da proposta exageram e até mentem ao dizer que haverá redução nos gastos com saúde e educação. "Não há honestidade nessa afirmação. O senador apresentou um estudo mostrando que o governo repassou, nos orçamentos de 2013, 2014, 2015 e até junho de 2016, um volume de recursos para a saúde e educação inferior aos índices inflacionários do ano anterior.

"Portanto, se essa PEC 241 já existisse, vigorasse e fosse respeitada, a saúde pública brasileira, de 2013 até metade de 2016, teria recebido R$ 10 bilhões a mais somente nesses três anos e meio. E na educação o cenário é o mesmo. Seguindo a regra da PEC 241, também a partir de 2013 até junho de 2016, teríamos R$ 15 bilhões a mais para o setor de educação caso o Orçamento fosse reajustado de acordo com a inflação do ano anterior. Portanto, como afirmar que essa PEC vai reduzir os recursos da saúde? Eu não sei como não possuem nem mesmo o constrangimento de fazer uma afirmativa como esta, já que repassaram valores insignificantes diante da grandeza do serviço de saúde pública necessário ao povo brasileiro", afirmou Álvaro Dias.

O senador concluiu que o argumento contra a PEC 241 é "falacioso e desonesto". (Com informações da Agência Senado)