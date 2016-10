27/10/2016 09:00:00 - Geral



Falsa médica é presa em flagrante ao tentar registro em Conselho

Instituição de ensino negou que Jarlene fosse formada em medicina por lá





Mais um caso de falso médico tentando obter registro profissional no Conselho Regional de Medicina - CRM-PI foi registrado em Teresina. Ontem, uma mulher identificada como Jarlene Raquel Cacau Araújo Toledo Carvalho foi presa em flagrante por agentes da Polícia Federal. A suspeita foi informada pelo próprio conselho. Os funcionários do setor de registro do CRM-PI perceberam a fraude após checarem com a instituição de ensino superior de origem, o Centro Universitário São Camilo, com sede em São Paulo-SP, que a mesma nunca havia sido matriculada e nem mesmo concluído o curso de Medicina, o caso foi informado para a PF. Chamou atenção que os documentos apresentados por Jarlene ao CRM-PI não estavam de acordo com os padrões institucionais da instituição, bem como layout, timbre da formatação, a impressão e logotipo diferente dos padrões da instituição. O procedimento padrão para toda e qualquer solicitação de inscrição de médico no Conselho é dirigida à Secretaria do CRM-PI, que após o recebimento da documentação, como certificado, histórico escolar, diploma, passa-se então a ser checada com a universidade ou faculdade de origem do médico solicitante. O CRM-PI sempre solicita da instituição de origem do médico solicitante de registro profissional o encaminhamento da Ata de Colação de Grau, para confirmar se de fato o médico foi graduado. Após ser levada para prestar depoimento na sede da PF, todas as informações serão investigadas, inclusive os documentos pessoais da suposta médica, uma vez que ela não informou corretamente, no CRM-PI, a própria idade. Segundo Jarlene, que consta em seus documentos ter nascido em 1995, informou aos agentes que tinha 23 anos, quando pelo seu RG deveria ter 21 anos. A presidente do CRM-PI, Drª Mírian Palha Dias Parente, informou que o Conselho adotou as providências cabíveis no sentido de comunicar a autoridade policial para as providências cabíveis, no caso a Polícia Federal. OUTROS CASOS- No dia 29 de janeiro desse ano, outro falso médico tentava obter o registro e também foi preso em flagrante pelos policiais federais. O rapaz identificado como Dyego Franncis Costa Matos, 33 anos, solicitou registro junto ao CRM para atuar no Piauí. Para trabalhar no Estado, o conselho precisa expedir o documento. Ele foi por três vezes ao Conselho. Na segunda vez, entregou um documento informando que ele se formou na Universidade Regional de Blumenau, em Santa Catarina, em 10 de fevereiro de 2016, uma data errada. A assessoria jurídica do CRM entrou em contato com a Universidade Regional de Blumenau e a faculdade informou que o diploma era falso. A instituição de ensino disse que ele nunca estudou no local e nem concluiu o curso de medicina na instituição. Em maio deste ano fiscais do Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM) denunciaram à polícia um falso médico atuando como plantonista no hospital municipal de Porto, a 158 km de Teresina. Na operação, os fiscais verificaram se o profissional tinha cadastro de médico e descobriram que o registro utilizado por ele pertencia a outra pessoa. O Conselho ainda entrou em contato por telefone com o suspeito, que ao ser informado da fiscalização desligou a ligação.