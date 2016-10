27/10/2016 09:00:00 - Polícia



Adolescente é assassinado com perfurações e asfixia no CEM

clique para ampliar

ADOLESCENTE foi assassinado dentro do alojamento 3 da Ala E do CEM, que dividia com dois outros menores





Um adolescente de 16 anos que cumpria medida socioeducativa por roubo no Centro Educacional Masculino (CEM) foi assassinado na madrugada de ontem (26) dentro de um dos alojamentos. De acordo com as primeiras investigações, a vítima foi alvo de várias perfurações e asfixia. Segundo a Secretaria da Assistência Social e Cidadania (SASC), o rapaz é natural de Floriano, no Sul do estado, e estava na unidade há apenas cinco dias. A motivação para o crime teria sido um desentendimento entre ele e os dois outros menores com quem ele dividia o alojamento 3 da Ala E. Todos os três já haviam se envolvidos em fugas ou tentativas. Os dois menores, de 17 anos e 16 anos, assumiram a autoria do homicídio. Perícias técnicas e policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local. Após o ocorrido, os menores que assumiram o crime foram levados para a Central de Flagrantes e, em seguida, ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito. Após os procedimentos, eles foram conduzidos ao Complexo de Defesa da Cidadania, em cumprimento a medida cautelar e por medida de segurança. A Sasc informou também que está prestando a devida assistência à família da vítima e adotando as providências necessárias para liberação e traslado do corpo, que será encaminhado para o município de Floriano. SUPERLOTAÇÃO - O CEM tem capacidade para 60 internos, mas hoje abriga 153. O sistema nacional de acompanhamento sócio educativo recomenda um educador para cada três internos, mas no centro a média é de um educador para cada 21 internos. Segundo o educador social e presidente do sindicato dos servidores da Secretaria Estadual de Cidadania e Assistência Social (Sasc), Francisco Pires, a situação do centro já é conhecida pelo governo. A categoria está em greve. A instituição está há seis meses aguardando reforma. Em março um projeto apresentado prometia reforma imediata de ampliação do centro, o que resultaria na abertura de 41 novas vagas. Entidades denunciam a falta de estrutura do local que deveria ressocializar os adolescentes em conflito com a lei, mas que acumula situações como o grande número de internos e uma quantidade insuficiente de educadores sociais, que é sete vezes menor que o ideal. A superlotação e falta de educadores se refletem nos números. Nos últimos dez anos oito menores foram mortos dentro da unidade e mais de 130 fugas foram registradas. A maioria dos internos está lá por crimes como homicídios e roubos seguidos de morte (latrocínio). De acordo com a Sasc, o edital para reforma e ampliação do Centro será lançado no dia 7 de novembro. O custo total com a execução da obra é estimado em R$ 1,7 milhão, oriundos através de empréstimo realizado para Governo do Estado.