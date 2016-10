O Itaú revisou ontem (27) suas projeções para o PIB brasileiro no terceiro trimestre e vê uma retração maior do que o esperado anteriormente. De acordo com projeções do Itaú, a economia brasileira deve encolher perto de 1% entre julho e setembro, acima de 0,5% projetado anteriormente. Dados decepcionantes para os setores automotivos e de alimentos no mês de agosto motivaram a revisão, de acordo com a equipe econômica do Itaú.

Os dados foram divulgados na primeira apresentação à imprensa do novo economista-chefe do banco, Mario Mesquita. Ele substituiu Ilan Goldfajn, que deixou a função de economista-chefe do Itaú para assumir o cargo de presidente do Banco Central.

Mesquita afirmou que se a previsão para o terceiro trimestre se confirmar, será preciso fazer uma revisão mais negativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2016. "Quando sair o PIB do terceiro trimestre, parece um momento propício para revermos o cenário".

O Itaú espera uma contração de 3,2% do PIB brasileiro em 2016 e crescimento de 2% em 2017.

QUEDA DOS JUROS - O banco considerou como "bem conservadora" a decisão do Banco Central em cortar a taxa básica de juros em 0,25% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Mesquita acredita que dados mais favoráveis de inflação devem levar o BC a adotar uma postura um pouco mais ousada em seu próximo encontro. "Esperamos uma redução de 50 pontos base (0,5 pontos percentuais) da Selic no fim de novembro", diz o economista.

RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA - A retomada da produção industrial será o primeiro sinal de recuperação da economia, prevê o Itaú. Para Salles, este momento está "muito próximo" devido ao possível fim de um ciclo de ociosidade. "Os estoques da indústria estão em queda e uma hora ela vai ter que voltar a produzir". Mas a reposição dos estoques, sozinha, não será suficiente para a volta de um crescimento sustentável, ressalvou o economista.

O emprego e o consumo, que estariam no "último vagão do trem", só voltarão a reagir a partir do ano que vem, projeta o banco. Para Mesquita, o desemprego continuará crescendo e alcançará seu auge em meados de 2017. "O mercado de trabalho não vai melhorar tão cedo", afirma.

O economista-chefe do banco só vê uma recuperação mais intensa do consumo a partir de 2018. "O próximo ano ainda será contido para o consumo devido ao mercado de trabalho, que ainda estará enfraquecido", acrescenta.

CONTAS PÚBLICAS - Mesquita rebateu estudos que ligam um efeito recessivo à proposta que limita o aumento dos gastos públicos (PEC 241) quando a economia voltar a crescer, e acrescentou que a regra do salário mínimo (que tem crescido acima da inflação) e o envelhecimento da população são pontos desfavoráveis do ponto de vista fiscal. "O ajuste vai puxar a recuperação da economia", acredita o economista-chefe do Itaú.

Ele defendeu o aumento da idade mínima da aposentadoria para 65 anos na reforma da Previdência. Segundo Mesquita, ela é necessária para o país cumprir o teto previsto pela PEC.

O banco prevê que a dívida pública do país deve crescer até se estabilizar em 2020 para 80% do PIB, considerando a aprovação do teto e da reforma da Previdência.

A dívida pública federal brasileira, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou alta de 3,1% em setembro e chegou a R$ 3,04 trilhões, informou na terça-feira (25) o Tesouro Nacional.