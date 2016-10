A Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF) protocolou ontem (27) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma notícia infração disciplinar desportiva contra os presidentes de Palmeiras (Paulo Nobre), Flumi-nense (Peter Siemsen), Figuei-rense (Wilfredo Brillinger) e Atlético Mineiro (Daniel Nepo-muceno), o diretor de futebol do Coritiba (Alex Brasil), o técnico do Internacional (Celso Roth) e os jogadores Lucca, do Corin-thians, e Diego Souza, do Sport. Todos fizeram críticas contra árbitros recentemente.

"A ANAF entende que as condutas foram contrárias à disciplina e à ética desportiva. Deixando claro que os árbitros são idôneos e não têm a intenção de favorecer ou até mesmo de prejudicar qualquer agremia-ção na disputa do Campeonato Brasileiro, houve acusação, ofensa, desrespeito e insinuação infundadas, que afrontam sobremaneira os artigos do CBJD", disse a entidade.

A denúncia contra Peter Siemsen, por exemplo, reclama que ele "desrespeitou, criticou e agrediu verbalmente" o árbitro Sandro Meira Ricci após o Fla-Flu. A declaração contestada pela ANAF é a seguinte:

"É uma bagunça. Além de prejudicar o Fluminense no primeiro gol do Fla, no qual Réver está impedido e atrapalha a saída do nosso goleiro, houve essa lambança. Ficou claro que o juiz usou a interferência externa. Hoje isso é irregular. O juiz demorou 13 minutos, permitiu a entrada de pessoas estranhas ao campo. Conversou com o delegado do jogo. Ele postergou a decisão Não tenho dúvida que ele recebeu informação externa e anulou o gol. Ele desestabilizou o Fluminense".

Contra Paulo Nobre, a denúncia se dá porque ele "criticou" o árbitro do Fla-Flu "dizendo que a decisão tomada foi pautada em um auxílio externo". Já Nepomuceno, no entender da ANAF, "desrespeitou e criticou acintosamente" o árbitro do jogo contra o Botafogo na seguinte postagem no Twitter:

"Semana caótica da arbitragem brasileira! Não adianta mudar o comando pra vermos essa vergonha que vimos hoje".

A ANAF quer que a procuradoria denuncie todos nos artigos 258 e 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O primeiro prevê suspensão de uma a seis partidas para jogadores e de 15 a 180 dias para dirigentes que "desrespeitem os membros da equipe de arbitragem ou reclamem desrespeitosamente contra suas decisões".

O segundo, suspensão de um a seis jogos para atletas e de 15 a 90 dias para dirigentes em caso de "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".