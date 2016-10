28/10/2016 09:00:00 - Polícia



"Velho Zeza" é condenado a 18 anos de prisão por homicídio

Divulgação





O Tribunal Popular do Júri condenou a 18 anos e um mês, João Alves, conhecido como 'Velho Zeza', e Odair Alves Justino, a 15 anos e seis meses pelo assassinato do empresário Daniel Barbosa da Silva, crime ocorrido em 2013 em Teresina. A vítima foi executada no bairro Lourival Parente. Os dois, que foram condenados na última quarta-feira (26), eram também envolvidos com um forte esquema de tráfico de drogas na capital. Velho Zeza foi condenado por ser o mandante do crime do homicídio praticado contra Daniel. Já Odair, de acordo com a decisão judicial, foi o executor. Eles também são suspeitos de atuar numa organização criminosa, desbaratada em 2013 durante a Operação Pioneiros, deflagrada pela Polícia Federal. Eles atuavam no tráfico ilícito de drogas e lavagem de dinheiro, além de ter cometido homicídios. Na decisão, o juiz da 1ª Vara do Júri, Antônio Nollêto, pontuou que o mandante responde a outros crimes, na qualidade de traficante é conhecido e respeitado, no mundo das drogas, por ações contrárias à lei. Ele foi condenado a 18 anos e um mês de reclusão por ser o cabeça do crime e por ter utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Já o autor dos disparos, no entendimento do juiz, deverá ficar recluso por 15 anos e seis meses. A pena deverá ser cumprida em regime fechado, na Penitenciária Irmão Guido, em Teresina. O crime aconteceu próximo a quiosque onde a vítima lanchava. Daniel Barbosa estaria na presença de uma mulher que também teria se relacionado com Velho Zeza. Ela foi ouvida como testemunha durante julgamento no Tribunal Popular do Júri. TRÁFICO DE DROGAS - Em maio de 2013, foi deflagrada a Operação Pioneiros, da Polícia Federal, que visava desarticular estruturas interestaduais dedicadas ao tráfico, reduzir a oferta de drogas e expropriar os ativos pertencentes aos criminosos. No Piauí, pelo menos 14 pessoas foram presas e teve apreensão de armas e drogas em uma casa no bairro Lourival Parente, Zona Sul da capital, onde residia João Alves, o Velho Zeza. Segundo a polícia, a casa funcionava como um 'quartel general' com câmeras de alta definição e de alto alcance instaladas e seria um ponto para a distribuição de drogas em toda a região. Os suspeitos foram indiciados por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, financiamento do tráfico de drogas e, lavagem de dinheiro.,