Segurança hídrica e criação de núcleos produtivos a partir da irrigação foram temas dominantes na reunião entre o governador Wellington Dias e o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca (Dnocs), Miguel Ângelo de Azevedo, na última quarta-feira (26), no Palácio de Karnak. Em pauta, a conclusão do termo de cooperação entre Governo do Estado e o órgão federal para o desenvolvimento de projetos de fruticultura, dentro dos perímetros irrigados no Piauí, como os Platôs de Guadalupe e os Tabuleiros Litorâneos.

Preocupado com os efeitos da estiagem que atinge em cheio a produção agrícola piauiense, o governador pretende expandir projetos irrigados para outras regiões do estado, desenvolvendo a vocação para a produção de frutas. Os perímetros de Lagoa do Piauí, em Luzilândia; Caldeirão, em Piripiri; Vale do Fidalgo, em Simplício Mendes; e o Vale do Gurguéia, são áreas com potencial para a implantação desse tipo de atividade.

"A meta é que possamos repetir exemplos de sucesso como encontramos em São João do Piauí, Conceição do Canindé e Canto do Buriti. Incentivar a produção irrigada para produzir uva, banana, melão, melancia, goiaba e frutas em geral. Em outros lugares é possível trabalhar com produção de pescados, sementes, enfim, gerar renda a partir desses projetos", explicou Wellington.

O encontro contou com a participação do superintendente regional do Dnocs, Djalma Policarpo, do deputado estadual José Hamilton, além de um representante da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). Na ocasião, foram destacadas as prioridades do Piauí na área de segurança hídrica. Entre as obras mais importantes constam as barragens de Atalaia, Cocal, Nova Algodões e Castelo, O andamento desses projetos, porém, dependem da liberação de recursos federais.

Wellington Dias convidou os representantes do Dnocs a participarem do próximo Fórum de Governadores do Nordeste, previsto para o mês de novembro, a fim de que o órgão apresente o plano para universalização da água na região.