28/10/2016 09:00:00 - Colunas - ZOZIMO TAVARES



De volta ao passado



O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem, por meio de liminar (decisão provisória), a suspensão da Operação Métis, que apura suposta tentativa de policiais do Senado de obstruir investigações de parlamentares na Operação Lava Jato. Ele também mandou transferir da Justiça Federal do Distrito Federal para o STF todo o processo relativo à operação. Na decisão, o ministro afirmou que houve usurpação de competência por parte do juiz Vallisney Souza Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, que determinou a Operação no Senado. O ministro afirmou em sua decisão que ficou demonstrada que a intenção da Operação Métis era investigar parlamentares, o que só pode ser feito com o aval do Supremo, pois eles contam com foro especial. Para Teori Zavascki, o fato de a operação ter ocorrido nas dependências do Congresso é "a mais concreta probabilidade" de violação da competência do STF. "Das buscas e apreensões, diversos dados e maletas foram apreendidas. De forma que houve a exposição de deputados e senadores, visto que em tais apreensões estão presentes dados importantes e matérias cruciais de gabinetes", diz a ação da defesa apresentada ao Supremo. Na análise de especialistas que acompanham o caso, o ministro Teori Zavascki valeu-se de velho expediente usado pela ditadura. Naquele tempo, quando um poderoso era processado, batia às portas do Tribunal e obtinha a avocação dos autos. Com isso, a causa era subtraída do juiz natural e o processo passava a dormitar em alguma gaveta do Supremo. Com a decisão de ontem, o STF retira o processo das mãos do juiz competente, no primeiro grau, e impede a continuidade das investigações. A decisão deixa claro que juiz pode muito, mas não pode cutucar os grandes poderosos da República. O risco agora é o de a decisão virar precedente para outros casos, paralisando muitas das investigações em curso na Operação Lava Jato.