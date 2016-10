O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) está desenvolvendo uma investigação sigilosa que investiga a atuação de outros membros do Ministério Público Estadual num esquema de caixa 2 e desvio de recursos do órgão. Na primeira fase da Operação IL Capo, que prendeu o ex-procurador-geral de Justiça, Emir Martins Maia, e sua família, evidenciou uma das modalidades de desvio de recursos de uma organização criminosa que atuava no MP.

A investigação vazou e o Gaeco já está sofrendo pressões para encerrar a investigação a restringir a atuação do grupo. O coordenador do Gaeco, promotor de Justiça, Romulo Cordão, evita falar sobre o assunto, mas ele esclarece as modalidades de desvio de recursos do MPE identificados pelo Gaeco na primeira fase das investigações.

Segundo informações dos promotores do Gaeco, a ex-mulher do ex-procurador, Maria da Glória Saunders, seria a base de arrecadação e distribuição dos recursos desviados do órgão na gestão de Emir Martins Maia. Na conta de Maria da Gloria entravam todos os recursos e eram redistribuídos entre os familiares.

Os promotores revelaram que o esquema já estava tendo tentáculos em outros poderes e apontaram a contratação ilegal de uma filha de Emir Maia na Prefeitura de Picos. A advogada Andrea Saunders Martins era contratada como medica auditoria da prefeitura de Picos, mas ela não tem formação em Medicina e nem registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Até o ano de 2015, Andrea Saunders Martins era contratada como procuradora do município. No final do ano ela foi exonerada, depois de denúncias de contratos irregulares na Prefeitura de Picos e em janeiro de 2016, foi contratada novamente com o salário base de R$ 1,8 mil.

As informações foram repassadas pelo Gaeco são constantes no bojo das investigações do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado. A filha do ex procurador geral de Justiça chegou a ter a prisão provisória decretada, mas, antes mesmo de ser capturada, foi revogada.

Nos corredores do Gaeco, ninguém fala, mas desconfiam que existe da parte de importantes membros de órgãos públicos do Estado uma pressão política muito grande para acabar com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Piauí. Até agentes de órgãos controladores estariam se posicionando contra o trabalho do MP.(LC