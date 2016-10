O Supremo Tribunal Federal considerou legítima ontem a possibilidade de órgãos públicos cortarem o salário de servidores em greve já desde o início da paralisação.Não poderá haver o corte nos casos em que a greve for provocada por conduta ilegal do órgão público, como, por exemplo, o atraso no pagamento dos salários. Com a decisão, a regra passa a ser o corte imediato do salário, assim como na iniciativa privada, em que a greve implica suspensão do contrato de trabalho. Ontem, em Teresina, cerca de 50 servidores técnicos administrativos da Fundação Municipal de Saúde fizeram ato público em frente à sede do órgão.