O 6º Festival da Uva de São João do Piauí foi lançado oficialmente pelo governador Wellington Dias, em solenidade no Palácio de Karnak. O evento será realizado de 11 a 13 de novembro, como uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a prefeitura do município. A expectativa é reunir cerca de 20 mil turistas.

Entre as atrações musicais, estão na programação, Avine Vinny, Farra da Gordinha e Zezo, na sexta (11); José Augusto, no sábado (12) e Paulo Ricardo, no domingo (13), junto com o cantor, Jonas Ricardo. Bandas locais também estão confirmadas. Além disso, haverá exposição de artesanato e produtos da região.

Segundo o governador Wellington Dias, o Festival da Uva tem crescido ao longo dos anos. "Mesmo com todas as dificuldades, estamos seguindo e, a cada ano, o evento só se fortalece, nos trazendo retorno. Além das festas, é também uma combinação de atividade cultural e de empreendedorismo, que traz desenvolvimento da região", destacou.

O secretário de Turismo do Piauí, Flávio Nogueira Júnior, ressaltou a importância do trabalho em conjunto entre os orgãos envolvidos no Festival. "É uma alegria para nós fazermos parte desse evento que fomenta o turismo. Cuidamos de cada detalhe das ações desenvolvidas pelos orgãos", declarou o gestor, ressaltando parcerias com as secretarias de Governo (Segov), Educação (Seduc), Desenvolvimento Rural (SDR), Meio Ambiente (Semar), Segurança, Secult, Ccom, Sesapi, Infraestrutura (Seinfra), órgãos como o Sebrae, Emater, Embrapa, Incra, Senar, Agespisa, Eletrobras, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Detran-PI, Codevasf, Fundespi do prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos Modesto e representantes do Assentamento Marrecas.

O prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, destacou a importância do Festival para o município. "A uva é na verdade, um ícone. Representa um grande negócio que é a fruticultura irrigada. Só temos o que comemorar, pois o festival aumenta a geração de emprego e renda. Aproveitamos para fazer o convite a todos para apreciarem nossas uvas sem sementes", reforçou.

Segurança-O trabalho da Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, será atuado de forma integrada, entre os trabalhos, serão realizados atendimentos, para evitar acidentes e garantir a segurança os moradores e turistas. Cerca de 80 homens serão encaminhados para o municipio e região. O Corpo de Bombeiros contará com duas equipes preventivas: uma de combate a incêndios e outra para busca e salvamentos. O Detran-PI, também realizará atividades de educação no trânsito, como palestras e distribuição de panfletos e blitzen educativas na cidade.