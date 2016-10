29/10/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Palmeiras volta ao palco onde Cuca prometeu título brasileiro



Divulgação EM ENTREVISTA coletiva, Cuca prometeu que o Palmeiras seria campeão brasileiro; sonho parece estar próximo





No dia 24 de abril, minutos após ser eliminado do Campeonato Paulista pelo Santos, na Vila Belmiro, Cuca surpreendeu. Satisfeito com a entrega da equipe, apesar da derrota nos pênaltis, pensou longe. Prometeu que levaria o Verdão ao título de campeão brasileiro. "Vamos brigar, vamos ser campeões. Vamos fazer tudo certinho", disse, sobre a competição nacional. Àquela altura, a declaração deixou a diretoria com um pé atrás. O presidente Paulo Nobre, por exemplo, preferiu não repetir o discurso. Hoje (29), há exatos 188 dias após a "profecia", Cuca e o Palmeiras reencontram o Santos e a Vila Belmiro, em partida fundamental para concretizar o sonho. Internamente, a promessa teve ampla aprovação. Os jogadores se sentiram prestigiados pela confiança depositada pelo treinador. Diversas vezes, ao longo deste Brasileirão, elogiaram o trabalho do comandante e repetiram que "compraram seu discurso" desde aquele momento. Em certos momentos, as variações na equipe causaram dúvidas nos atletas. Cuca tratou e vem tratando cada adversário individualmente, de maneira que a equipe costuma mudar de acordo com a ideia de jogo do adversário. Nesse contexto, venceu 20 das 32 partidas disputadas. Prestes a jogar a 33ª rodada, o Palmeiras não perde desde a 17ª. O técnico trata o fator motivacional como algo fundamental na busca pelo título. Não à toa, cartazes repetindo a frase "Vamos ser campeões" foram espalhados nos armários dos atletas na Academia de Futebol. Elementos extracampo são meticulosamente pensados para que não atrapalhem ou tirem o foco dos jogadores. Nesta semana pré-clássico, por exemplo, ninguém do elenco está autorizado a dar entrevistas exclusivas. Menos conversa, mais trabalho em um momento no qual o Palmeiras depende somente de si. (GE)