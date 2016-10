29/10/2016 09:00:00 - Geral



Mau cheiro e sujeira próximos à escola causam transtornos



Francisco Gilásio A sujeita da caixa de gordura é um dos principais motivos de queixa de quem vive na região





Moradores e comerciantes da rua Simplício Mendes, Centro de Teresina, estão incomodados com o mau cheiro que parte de uma fossa do Colégio Estadual Zacarias de Goés, o Liceu Piauiense. Segundo relatos, o problema é antigo e tem afastado a clientela do local. Além da fossa aberta, outro problema na mesma calçada é uma caixa de gordura que está vazando e deixa o local cheio de detritos. "Faz tempo que essa fossa dá problema, tem dias que transborda aqui pela calçada e não tem quem aguente, sem falar que o buraco está aberto e acumula muito lixo e mosquito. É bem complicada a situação aqui", explica o comerciante da rua, Antônio Machado. Se durante o dia o mau cheiro incomoda, na parte da noite os problemas continuam. Os moradores dizem que há meses os postes da rua estão sem funcionar, o que torna o local perigoso e suscetível à ação de bandidos. "Quem já sabe, nem passa por aqui quando escurece, e tem gente que aproveita a falta de iluminação para realizar atos libidinosos. Eu mesmo já presenciei algumas vezes e é bem constrangedor", explica o funcionário de uma loja próxima, que não quis se identificar. Os pedestres também reclamam dos problemas no local. A jovem Camila Assunção diz que este é o seu caminho diário para o trabalho e que evita passar pelo lado da calçada da escola. "Mesmo sendo esse lado da calçada mais largo, eu prefiro ir pelo outro lado, porque eu acho aqui meio escuro por conta das árvores. Então, pela minha segurança, eu vou do outro lado. Já ouvi relato de assaltos aqui nessa região várias vezes", pontua. RESPOSTA - Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), não há registros do problema junto à secretaria e que, em se tratando de uma problema simples de resolver, depende apenas de um pedido formal da direção da escola para que seja solucionado o quanto antes. Em relação a falta de iluminação pública, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh) informou por meio de nota que não consta queixa de falta de iluminação e que irá enviar uma equipe ao local nas próximas 48 horas.