30/10/2016 09:00:00 - Cidade



Estrutura da praça Pedro II necessita de reforma

Francisco Gilásio Fios soltos e expostos aumentam o risco de curto-circuito e acidentes graves na praça





Situada na área central de Teresina e bastante conhecida pela sua riqueza histórica e detalhes trabalhados, a Praça Pedro II é caminho obrigatório para muitas pessoas que trabalham ou estudam na região. Porém, uma triste realidade tem chamado atenção das pessoas. A praça está com parte de sua estrutura deteriorada. São lâmpadas quebradas, calçada com pedras soltas, bancos desgastados e fios expostos, colocando a segurança de quem passa em risco. "Realmente, uma situação triste ver esta praça se acabando assim. A gente que passa todo dia por aqui constata que está à mercê de vândalos, sem contar no perigo que é passar por aqui com essas lâmpadas quebradas", enfatiza a vendedora Isabel Correia, que trabalha próximo da praça. A sujeira dos muros contrasta com a beleza arquitetônica do lugar. O que para muitos significa arte, para outros é sinal de vandalismo. "Se pichação fosse arte, não era considerada crime. Eu, particularmente, acho feio essa sujeita nos muros, umas frases sem sentido, uns desenhos que a gente não entende", frisa a cabeleireira Telma Aguiar. REVITALIZAÇÃO - Um projeto recente da Prefeitura de Teresina prevê a reforma de mais de 100 praças da região Centro/Norte da cidade. Serão recuperados itens como do piso, bancos e lixeiras e segundo o coordenador da região central da SDU Centro/Norte, Marcelo Mourão, a praça Pedro II está no cronograma das reformas. "A reforma foca na questão de recuperar piso e bancos. E quanto a isso, nosso grande impasse na praça Pedro II é encontrar pessoas que forneçam aqueles bancos no modelo original", esclarece. Marcelo explica que o valor da intervenção será de R$ 1.080.000 oriundos do tesouro da Prefeitura de Teresina e deve recuperar cerca de 100 praças do Centro e zona Norte da cidade. No momento, a equipe da reforma está na Praça Da Costa e Silva e ainda não está definido qual será a próxima praça a receber a intervenção. Sobre a iluminação, Davimar Holanda, coordenador de eletrificação da prefeitura de Teresina, explica que enviará uma equipe para vistoriar o problema no local. HISTÓRIA - A Pedro II recebeu este nome em homenagem ao Imperador D. Pedro II, mas já foi chamada Aquidabã, Independência e João Pessoa. Tamanha a intimidade dos teresinenses com o local, aquela que é considerada por muitos como a mais charmosa praça de Teresina, recebe carinhosamente o apelido de P2. Ao seu redor, estão alguns dos principais marcos arquitetônicos da cidade: Theatro 4 de Setembro, Cine Rex, Clube dos Diários, Central de Artesanato Mestre Dezinho. A Praça Pedro II se destaca por sua faceta cultural. É palco de shows e festivais de música, eventos literários, salões de humor, clube de choro, peças teatrais, exposições de moviemakers, saraus. Talvez por isso mesmo ela tenha atraído, durante décadas, especialmente entre as de 1940 e 1960, vários jovens e casais, que faziam dela o principal ponto de encontro da cidade.