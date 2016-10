As urnas foram abertas ontem com as inevitáveis surpresas de todas as eleições. Uma delas em São Paulo, onde pela primeira vez o PT fica sem o comando de prefeitura do ABCD paulista. O atual prefeito de Santo André, Carlos Grana (PT) foi derrotado pelo tucano Paulo Serra.

E foi uma derrota e tanto. Serra teve quase 80% dos votos da cidade. No início da noite de ontem, com 86% das urnas apuradas, o petista tinha 20,73% dos votos, contra 79,27% de Paulo Serra, sem chance de reversão do resultado. Outro petista que disputava o segundo turno na região metropolitana de São Paulo é Donizete Braga, que perdeu a disputa em Mauá para Átila Jacomussi (PSB).

Com 94,53% das urnas apuradas, Jacomussi tinha 64,34% dos votos, contra 35,66% de Donizete Braga, que também disputava a reeleição. Em São Bernardo do Campo, terra de Lula e berço do movimento sindical que levou à criação do PT, ganhou Orlando Morando (PSDB).

Maior liderança do PSDB em nível nacional, o senador Aécio Neves também não tem motivos para cantar vitória. Foi derrotado ontem em sua principal base eleitoral. O candidato do PSDB, João Leite, perdeu a eleição para Alexandre Kalil (PHS), numa das disputas mais acirradas do segundo turno. Aécio Neves era um dos principais fiadores da candidatura de João Leite.

A vitória na capital mineira era vista como importante para as aspirações de Aécio de ser o candidato do PSDB à Presidência em 2018. O candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa de João Leite, Ronaldo Gontijo (PPS), disse que a derrota para Alexandre Kalil "não é uma derrota do Aécio".

Questionado sobre eventual falha na campanha, que poderia ter explorado mais a participação de Aécio, Gontijo disse que "Leite tem luz própria, não precisa de padrinho político". Ao todo, 57 cidades tiveram segundo turno no país. Na maior parte delas, a votação se encerrou às 17h, pelo horário de Brasília. Os resultados foram divulgados até as primeiras horas da noite de ontem. (Com informações do Uol e Folha)