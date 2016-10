Gostosuras ou Travessuras? A tradicional festa de Halloween mais comum nos países anglo-saxônicos, em especial nos Estados Unidos, vem se tornando cada vez mais conhecida e festejada no Brasil. A data, comemorada neste dia 31 de outubro, resgata elementos e figuras assustadoras como fantasmas, bruxas, zumbis, caveiras, monstros e até personagens como Drácula e Frankestein, além de sacos cheios de guloseimas, balas, chocolates e doces.

As escolas de idiomas também colaboram para a propagação da festa em território nacional, pois a valorização e comemoração da data com seus alunos é uma forma de vivenciar com os estudantes a cultura norte-americana. É o que afirma o estudante de idiomas Caio Dourado, de 12 anos.

"Apesar do Halloween não ser uma tradição do Brasil é importante festejar a data para que a gente tenha contato com a cultura de outros países. Eu participo todo ano das atividades da minha escola, tanto do desfile de fantasias como do momento que saímos da sala para pedir doces - esse é o melhor", disse o adolescente.

A diretora pedagógica de uma escola de idiomas, Lina Carvalho, afirma que as atividades para a comemoração do Halloween deixam os alunos mais focados nos estudos, pois proporcionam o contato com a cultura do idioma de forma lúdica e divertida. "A partir do momento que o aluno tem esse contato mais direto com as tradições de um determinado país, ele terá mais interesse em estudar e melhorar cada vez mais o seu vocabulário e pronúncia. Na semana Hallowizard foram realizadas várias atividades para estimular a conversação do idioma inglês com filmes, brincadeiras e desfile de fantasias", explicou a professora.

Segundo Lina Carvalho os alunos capricham nas fantasias e maquiagens extravagantes. Um cemitério assustador foi montado para que a criançada desfilasse seus looks para toda escola. Cada participante trouxe um estilo marcante, pois ao final houve uma votação, que destacava a roupa mais irreverente do dia. As crianças também foram instigadas a realizar divertidas brincadeiras, como o Trick or Treat (gostosuras ou travessuras), por exemplo. "Todas as atividades incentivam o conhecimento. A festividade reforça o ensino do inglês aplicado na sala de aula e promove a troca de experiência de alunos de diferentes módulos", finalizou a professora.