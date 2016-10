31/10/2016 09:00:00 - Cultura



Tradições nordestinas são mantidas em Pedro II

Francisco Gilásio Engenho de cana é puxado por bois para produção de mel e garapas de açúcar





O Sitio Buritizinho é dos pontos de visitação dos turistas da cidade de Pedro II e um dos locais mais procurados pelos turistas durante as edições do Festival de Inverno, que acontece na cidade todos os anos, no feriado de Corpus Christi. O sitio está localizado na Zona Rural do município, em uma propriedade onde há muitas nascentes, uma delas recebe o nome de Buritizinho, por isso o nome do sítio. A localidade possui também uma variedade de fruteiras e plantios de cana que passou a ser moída em engenho puxado a bois, no período do Festival de Inverno, produzindo a garapa, mel, rapadura e alfenim e tijolo. Ainda no período do Festival, os moradores expõem os produtos, tipicamente nordestinos, feitos a partir da mandioca, como por exemplo, a farinha feita de forma artesanal, com forneiro torrando massa de mandioca e fazendo bijus. Além desses atrativos, a administração do sítio oferece aos turistas um o forró pé de serra ao vivo, onde é difícil ter uma pessoa que resista e não caia na folia. O local oferece total estrutura na parte da alimentação com os mais variados tipos de comidas típicas e bebidas, que somados ao clima gostoso, debaixo dos pés de manga, que faz com que as pessoas que visitam uma vez sempre voltam. Os visitantes do sítio Buritizinho ficam encantados as comidas típicas da região como galinha caipira ao molho pardo, leitoa assada no forno a lenha e outros pratos do nosso meio rural feitas na hora. A estrutura do sítio faz lembras as propriedades rurais do século passado, onde os visitantes encontram em plena atividade um engenho de moer cana, puxado por bois, e produzindo garapa (caldo de cana), melaço, rapadura e alfenim; casa de farinha com forneiro torrando massa de mandioca e bijus. Ou seja, o contato com a natureza é um dos principais atrativos.