Onda de assaltos e furtos causa medo nos moradores da capital



Dentro de um período de nove dias, cinco pessoas, de uma mesma empresa, foram assaltadas em Teresina, conforme os relatos apurados por esta reportagem. Os roubos ou furtos foram quase que seguidos, um na sexta-feira (21), dois na segunda (24), um na terça (25) e outro na quarta (26), sendo que duas das pessoas já foram assaltadas mais de uma vez em menos de um ano. Os números mostram que a criminalidade na capital vem crescendo, fato que deixa todos os moradores preocupados. A jornalista Alline Ferreira foi assaltada na porta do local de trabalho. Ela teve que esperar para entrar no local e enquanto isso, o assaltante passou de moto e levou seu celular. "Eu fiquei apavorada no momento e depois veio aquela sensação de indignação, pois a gente trabalha para ter as coisas, vem o assaltante e toma. Agora, eu estou mais precavida e atenta sempre que estou saindo ou chegando em algum lugar, principalmente no Centro". Quem também teve o celular roubado foi a estudante de 17 anos, Myrella Castro. Ela ia para a parada de ônibus com a mãe quando foi abordada pelo bandido. "Ele gritava com a gente, fazia ameaças o tempo todo, mesmo depois de ter em mãos o produto do assalto. Ficamos com muito medo, achávamos que ele ia atirar. Este foi o segundo assalto em menos de um ano", conta a mãe da garota Da Guia Castro. A faturista Eliane Lopes teve a casa revirada pelos assaltantes. Ela saia de casa para ir ao trabalho quando foi abordada e teve que entrar novamente em casa com uma arma na cabeça. Além do prejuízo emocional, teve também o financeiro. Os bandidos levaram seis vidros de perfume, a televisão e outros equipamentos eletrônicos e uma bolsa de joias. "Eu não tive reação na hora. Depois a gente fica muito abalada, se sentindo fragilizada e de que está insegura a todo instante. Eu só fui trabalhar depois de dois dias, porque não conseguia sair de casa. A cidade está realmente muito violenta", afirma Eliane Lopes. O revisor Orlando Dias também teve seu estabelecimento na mira dos bandidos na semana que passou. Além da indignação pelo ocorrido, o revisor ficou insatisfeito com o trabalho das autoridades. "Você vai procurar as autoridades competentes para denunciar e é aquela burocracia. Está difícil para o brasileiro viver nesta insegurança".