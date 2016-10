31/10/2016 09:00:00 - Polícia



PRF registra nove acidentes e uma morte em prévia do feriado

Em balanço parcial, PRF informa que 457 autuações foram feitas e 27 veículos foram retidos no feriado prolongado





A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem um relatório preliminar das ocorrências registradas durante o feriado do Servidor Público, que para alguns órgãos foi na sexta-feira (28) e para outros ocorre hoje, junto com o dos comerciários. Até o fechamento desta edição foram registrados nove acidentes e uma morte. Um adolescente de 17 anos identificado como Mateus Nascimento Silva morreu durante uma colisão frontal entre o veículo VW/Saveiro, placa JGA-1539, conduzido por um homem de 34 anos, e um veículo SCANIA/R420A 4x2, placa MXB-7782, tracionando semirreboque MXR-2892, conduzido por um homem de 41 anos. O acidente aconteceu no quilometro 88, próximo ao município de Barro Duro, localizado a 106 km de Teresina. O condutor da Saveiro identificado como Almir Rodrigues de Sousa sofreu ferimentos graves. Ele foi encaminhado para o hospital de Barro Duro-PI e, posteriormente, encaminhado para Teresina-PI. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da Scania permaneceu no local do acidente e prestou socorro às vítimas. As causas da colisão, porém, só poderão ser esclarecidas após a conclusão do trabalho de perícia. Foram 457 multas aplicadas até o momento, 27 veículos retidos e 1358 pessoas fiscalizadas. Ao todo seis pessoas já foram presas sendo três por crimes de trânsito, uma por ter sido flagrada com veículo roubado, uma que era alvo de um mandado de prisão em aberto, e a última por crime diverso (não informado pela Polícia Rodoviária Federal). Um dado preocupante foi a quantidade de ultrapassagens proibidas que foram flagradas desde o início do feriadão até a manhã deste domingo - 45 no total. Segundo a PRF, o número de ultrapassagens proibidas está muito elevado, em relação ao fluxo médio de veículos que trafegam pelas BRs no Piauí. MULTAS- A partir do dia 1º de novembro de 2016, o valor das multas leve, média, grave e gravíssima vai mudar em todo o território nacional. Quem cometer infração gravíssima, terá que desembolsar R$ 293,47, aumento de 53%. A novidade ocorre com base na alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por meio da lei federal nº 13.281, sancionada no dia 4 de maio deste ano. Veja os novos valores de multas: Infração leve - De R$ 53,20 para R$ 88,38 (aumento de 66%); Infração média - De R$ 85,13 para R$ 130,16 (aumento de 52%); Infração grave - De R$ 127,69 para R$ 195,23 (aumento de 52%); Infração gravíssima - De R$ 191,54 para R$ 293,47 (aumento de 53%). A Lei 13.281/16 alterou vários artigos do Código de Trânsito Brasileiro que, em sua maioria, entram em vigor. As mudanças afetam diretamente o condutor, principalmente, aquele infrator do trânsito. As multas ficarão mais caras, o prazo para suspensão do direito de dirigir será aumentado e algumas infrações serão agravadas. VALOR- A infração gravíssima que antes tinha multa no valor de R$ 191,54, passará a ter o valor de R$ 293,47. Já as multas por infração grave passarão para R$ 195,23, o valor atual é de R$ 127,69. Para infração média as multas passarão de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já as infrações leves que antes tinham o valor de multa de R$ 53,20 passarão a valer R$ 88,38. Desde a entrada em vigor do CTB as multas não eram reajustadas.