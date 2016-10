Em todo o Brasil o segundo turno das eleições municipais foi disputado ontem em 57 cidades, sendo 18 capitais. Confiram os prefeitos vencedores nas capitais brasileiras.

RIO DE JANEIRO- Em sua terceira tentativa, o senador e bispo neopentecostal licenciado Marcelo Crivella foi eleito prefeito do Rio de Janeiro no segundo turno da eleição. A vitória do religioso, sobre o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), é também a primeira do PRB (Partido Republicano do Brasil) em uma capital.

FLORIANÓPOLIS- Em uma disputa muito acirrada, o deputado estadual Gean Loureiro (PMDB) foi eleito prefeito de Florianópolis (SC). A vitória significa o retorno do partido à chefia do Executivo. Loureiro se manteve à frente de Angela Amin (PP) em todas as pesquisas realizadas no segundo turno. Com 100% das urnas apuradas, Loureiro foi eleito com 50,26% contra 49,74% de Amin. A diferença foi de apenas 1.153 votos em um universo de 222.733 votos válidos.

PORTO ALEGRE- O deputado federal Nelson Marchezan Júnior (PSDB) foi eleito o novo prefeito de Porto Alegre (RS). Primeiro colocado no primeiro turno contrariando as pesquisas, o parlamentar bateu o atual vice-prefeito da capital, Sebastião Melo (PMDB), numa disputa marcada pela violência. É a primeira vez que o PSDB assume a prefeitura da capital.

CURITIBA- O engenheiro e ex-ministro Rafael Greca (PMN) é o novo prefeito de Curitiba (PR). Greca administrou a cidade entre 1993 e 96 -- na época, filiado ao PDT -- e volta ao Palácio 29 de Março com apoio do governador Beto Richa (PSDB) e de outros sete partidos (PMN, PTN, PSB, PT do B, PSDC e DEM). O candidato já havia tentado voltar à prefeitura em 2012, quando concorreu pelo PMDB e caiu no primeiro turno.

GOIÂNIA- O ex-governador e ex-senador Iris Rezende (PMDB) foi eleito prefeito de Goiânia (GO) ao derrotar o candidato Vanderlan Cardoso (PSB), a grande surpresa da eleição. É a quarta vez que Rezende assume a prefeitura da capital de Goiás. Com 92,39% das urnas apuradas, Iris tinha 56,8% dos votos, contra 43,2% de Vanderlan.

CUIABÁ- O deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB) foi eleito prefeito de Cuiabá (MT), vencendo o também deputado estadual Wilson Santos (PSDB). Com 90% das urnas apuradas, O peemedebista tinha 60,5% dos votos válidos, contra 39,5% do tucano. Esta foi a segunda tentativa de Pinheiro de se eleger ao cargo - há 16 anos, Pinheiro havia perdido a disputa para o apresentador de TV Roberto França.

CAMPO GRANDE- O deputado estadual Marquinhos Trad (PSD) foi eleito prefeito de Campo Grande, derrotando a vice-governadora Rose Modesto (PSDB), com quem disputava o segundo turno. Ao ser eleito, Trad também quebra o poderios do PMDB na capital do Mato Grosso do Sul. Com 100% das urnas apuradas, Trad foi eleito com 58,77% contra 41,23% de Modesto.

BELÉM- Zenaldo Coutinho (PSDB) foi reeleito prefeito de Belém (PA), vencendo o adversário Edmilson Rodrigues (PSOL) no segundo turno das eleições municipais. A eleição do candidato tucano mantém no poder o mesmo grupo político que governa o Pará há 20 anos e a Prefeitura de Belém há 12 anos. Com 97,93% das urnas apuradas, Zenaldo tinha 52,2% dos votos contra 47,8% de Edmilson.

BELO HORIZONTE- O empresário e ex-presidente do Clube Atlético Mineiro Alexandre Kalil (PHS) foi eleito prefeito de Belo Horizonte (MG), após se colocar como terceira via na campanha: o "não político", que era contra o confronto PT versus PSDB.

VITÓRIA-Luciano Rezende (PPS) foi reeleito prefeito de Vitória, com 51,19% dos votos. O resultado saiu às 17h46, com 99% das urnas apuradas. Segundo a Justiça Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, Luciano recebeu 95.458 votos, o que equivale a 51,19% do total de votos válidos, contra 48,81% de Amaro Neto (SD).

SÃO LUÍS- O empresário Edivaldo Holanda Júnior (PDT) foi reeleito prefeito de São Luís (MA) no segundo turno. Ele concorreu ao cargo com o deputado estadual Eduardo Braide (PMN). Com 95,07% das urnas apuradas, Edivaldo tinha 53,83% dos votos, contra 46,17% de seu adversário.

MANAUS- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), 70, foi reeleito. Desde 2004, o eleitor da capital do Amazonas não reelegia um prefeito. O tucano derrotou o advogado Marcelo Ramos (PR), que tinha o apoio do governador do Amazonas, José Melo (Pros).

FORTALEZA- Roberto Cláudio, do PDT, foi reeleito prefeito de Fortaleza para o segundo mandato. Com 95,30% das urnas apuradas, Roberto teve 53,69% e Wagner 46,31%.

RECIFE- Geraldo Julio, PSB, foi reeleito prefeito do Recife para os próximos quatro anos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), com 98% das urnas apuradas, Geraldo Julio tinha 518.585 votos, o que representa 61,32% dos votos válidos. O vice-prefeito segue sendo Luciano Siqueira (PCdoB).

MACAPÁ- O prefeito de Macapá, Clécio Luis (Rede), 44, foi reeleito. Ele derrotou o ex-senador Gilvam Borges (PMDB), antigo aliado do ex-presidente José Sarney, 58.

ARACAJU- Edvaldo Nogueira (PCdoB) venceu a disputa para a prefeitura de Aracaju contra Valadares Filho (PSB). Com 98,57% das urnas apuradas, o candidato do PCdoB tem 52,02% dos votos válidos e já não pode mais ser alcançado. Valadares filho tem com 47,98% dos votos válidos.

MACEIÓ-Rui Palmeira (PSDB) foi reeleito prefeito de Maceió. O tucano venceu a disputa para a prefeitura da capital alagoana contra Cícero Almeida (PMDB). Com 84,64% das urnas apuradas, o atual prefeito tem 59,34% dos votos válidos e já não pode mais ser alcançado. Almeida tem 40,66% dos votos válidos até o momento.

PORTO VELHO- O candidato Dr Hildon Chaves, do PSDB, foi eleito prefeito de Porto Velho para os próximos quatro anos. O resultado saiu às 17h28, com 83% das urnas apuradas. Até às 17h54, o tucano tinha 65,36%, o que corresponde a 145.279 votos válidos. Dr Hildon vai tomar posse em 1º de janeiro de 2017. Esta é a segunda eleição consecutiva com 2° turno na capital.