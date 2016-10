31/10/2016 09:00:00 - Geral



Mais de 5 mil estudantes viram a noite em maratona de revisão

Multidão acompanhou a maratona de revisão. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro.





Já chegando à reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio 2016 (Enem), cerca de 5 mil candidatos participaram de uma grande revisão em Teresina. O evento promovido pela Secretaria de Educação do Piauí em uma casa de shows na Zona Leste da cidade se estendeu por toda a madrugada e atraiu estudantes de várias cidades do Piauí e Maranhão. A revisão chamada de "Corujão" teve início por volta das 20h deste sábado (29) e só terminou perto das 6h deste domingo (30). O evento é preparado especialmente para estudantes de escolas públicas, mas qualquer aluno poderia participar. Candidatos de diferentes idades optaram por virar a noite em busca do sonho em comum de ingressar na universidade. Tenente da Polícia Militar Carmélio Alves de Macêdo, 63 anos, é estudante do curso de direito, mas mesmo assim nunca pensou em parar de tentar uma vaga para o curso de odontologia. Ele revelou que mesmo competindo com pessoas mais jovens está tranquilo. "Já estudo direito em uma faculdade particular, mesmo assim nunca pensei em desistir e vou seguir estudando para mais um curso superior, dessa vez o que sempre sonhei, odontologia. Mesmo com pessoas mais jovens sendo meus concorrentes não fico preocupado, pois me sinto preparado para obter um bom resultado", falou. Para ajudar na preparação, muitos estudantes escolheram se unir durante a rotina de estudos. Foi o que fez um grupo de amigos da cidade de Demerval Lobão, a 30 km de Teresina. Eles revelaram que saíram de casa às 18h e se prepararam bastante para adquirir conhecimento. "Da nossa cidade veio um ônibus lotado. Eu e mais cinco amigos decidimos nos unir para buscar informações que nos ajude a fazer uma boa prova. Trouxermos u a mochila com fruas e água para passarmos a noite acompanhando a revisão. Durante o ano nós estudamos bastante e na reta final viemos apenas tirar dúvidas", disse Álvaro Dias. De acordo com a coordenadora da revisão Corujão, Heldalemer Pinheiro, foram realizadas sete revisões para o Enem da capital, oito revisões para o interior e está se encerrando com a oitava revisão. "Participam caravanas de cidades do interior como Campo Maior, Parnaíba, Demerval Lobão, Oeiras, José de Freitas e União. A revisão final mostra para os candidatos que eles devem estar atentos com o tempo que eles vão ter para responder as questões, porque o principal agora é que eles aprendam a administrar o tempo para resolver às questões, já que o Enem também é uma maratona. São 90 questões objetivas a serem resolvidas em pouco mais de quatro horas de provas", explicou. Além das aulas de revisão, o evento também contou com momentos de descontração para ajudar os candidatos a enfrentar a madrugada. Um desses momentos foi o show do humorista Dirceu Andrade, que aconteceu por volta das 23h entre uma aula e outra.