O PSDB saiu das eleições 2016 como o partido que vai governar a maior população do país, dizem os números da eleição apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com vitória em 28 das 92 cidades do país com mais de 200 mil eleitores, o partido vai administrar municípios que somam 23,7% da população brasileira.

Na eleição de 2012, impulsionado pela vitória de Fernando Haddad em São Paulo, o PT havia sido o partido com a maior população governada, com 19,9%. Agora, além de São Paulo, onde elegeu João Doria no primeiro turno, os tucanos venceram também em Manaus (AM) e Porto Alegre (RS), duas das 10 cidades mais populosas do país. O PSDB terá no total 803 prefeitos, que, juntos, somam as maiores receitas do país: R$ 158,5 bilhões anuais.

Em números absolutos de prefeituras, no entanto, permanece atrás do PMDB, que venceu em mais de mil municípios. Evidente que, neste cenário, o partido pavimenta o caminho rumo à campanha à Presidência em 2018. Podem esperar, portanto, o acirramento da disputa entre Aécio Neves e Geraldo Alckmin pela indicação para a cabeça de chapa. Aécio tem o recall das eleições de 2014, quando perdeu por pouco para Dilma Rousseff (PT).

Porém, saiu das eleições de domingo chamuscado pela derrota do apadrinhado em Belo Horizonte (MG), seu principal reduto político. Ao contrário de Alckmin, que se fortaleceu com a vitória de João Doria no 1º turno no maior colégio eleitoral do país. Não é desproposital, portanto, a comparação com o PT. Partido que governou o país nos últimos 15 anos, o PT saiu como o maior derrotado nas urnas no domingo.

Com a derrota em Recife, ficou com apenas uma capital (Rio Branco) - é a primeira vez desde a eleição de 1985 que o partido elege prefeito em apenas uma capital. Mas sintomático da derrocada do PT é o fato de nem Lula nem Dilma terem ido votar no segundo turno - o primeiro alegou os 71 anos de idade, o que o desobriga do voto; a segunda, porque estava em viagem a Belo Horizonte (Dilma vota em Porto Alegre).

Quando duas das maiores autoridades políticas do país abdicam do direito do voto, algo não está certo. De qualquer modo, é prematuro sugerir qualquer prognóstico para 2018. O que as urnas revelaram no domingo, 2 de outubro e agora, 30, é apenas o retrato de um momento da política nacional, em que se projeta um forte desgaste do PT, é verdade, mas também um enorme desencanto do eleitorado com a política. Estão aí os altos índices de abstenção a não nos deixar mentir.