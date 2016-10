O diretor do Banco Mundial, Martin Raiser, visitou, acompanhado do governador Wellington Dias, a sede do Canal Educação, ferramenta que promove aulas via mediação tecnológica a alunos de cerca de 200 municípios piauienses. A agenda faz parte de uma série de visitas a projetos no Piauí que recebem investimentos do banco.

O contrato com o Banco Mundial, assinado em abril deste ano, prevê investimentos da ordem de US$ 320 milhões, viabilizados por meio de duas operações de crédito. Os dois contratos atuam de forma integrada, abrangendo as áreas de educação, saúde, meio ambiente, regularização fundiária, geração de emprego e renda no meio rural e gestão pública.

"O contrato com o banco tem por objetivo modernizar o Estado, para prestar mais e melhores serviços, modernizando a área da educação, saúde, segurança, e social. Aqui, no canal Educação, nós, com certeza, temos um dos exemplos mais visíveis desse processo", explica o governador.

O diretor do Banco Mundial se mostrou satisfeito com a iniciativa e projeta o futuro do canal de mediação tecnológica. "Acho que o programa está andando bem. Gostei da aula. Acho que esse é o caminho para o futuro e esse é um bom primeiro passo", destaca Martin Raiser.

Ainda, nesta segunda-feira, Raiser participou da solenidade de lançamento do projeto Piauí: Pilares do Crescimento e Inclusão Social. Em seguida, a comitiva do Banco Mundial e governador Wellington Dias seguem para Altos, onde participam de solenidade de entrega de títulos de terras, também fruto da parceria entre Estado do Piauí e Banco Mundial.

CANAL EDUCAÇÃO - Presente em todo o Estado, através de 300 escolas distribuídas na zona urbana e rural, além de comunidades quilombolas e presídios, o Programa tem como objetivo qualificar a oferta da educação básica, com mediação presencial, nas modalidades de ensino médio regular e profissional, elevando o índice de escolarização, a inclusão social e o prosseguimento nos estudos da sociedade piauiense.

Com uma estrutura técnica e operacional eficiente e moderna, as aulas do Programa Canal Educação são transmitidas via satélite, a partir do estúdio instalado em Teresina, e recepcionadas em tempo real pelas escolas com os kits tecnológicos, resultando em uma completa interatividade entre professor e aluno.

As aulas são ministradas por professores especializados em cada área do conhecimento, em conjunto com professores mediadores e assistentes devidamente capacitados para orientar e aprofundar os conteúdos ministrados, transformando a vida de milhares de jovens e adultos, que conseguiram aprovação em universidades e faculdades do Piauí e do Brasil.