A polêmica gerada após o Fla-Flu da 30ª rodada do Brasileirão, quando o árbitro Sandro Meira Ricci mudou duas vezes de decisão até anular o gol do Fluminense, reacendeu a discussão sobre um tema polêmico no futebol: a utilização do vídeo na arbitragem. Mas o que antes parecia tão distante, nunca esteve tão perto. E a mudança que pode afetar o futebol está começando na Holanda.

O projeto começou em 2011. Em 2013, começaram as conversas com a Fifa, antes mesmo de iniciarem os testes, em 2014. A primeira fase foi chamada de "offline". Isso porque um árbitro assistia aos jogos, mas sem se comunicar com o juiz.

Neste momento, os holandeses puderam perceber quais eram os lances mais fáceis e os mais difíceis de haver interferência. Então, concluíram que seria impossível intervir em todo tipo de jogada. E foram definidas quatro situações em que o recurso poderia ser usado. São elas: irregularidades em gols, decisões sobre marcações de pênaltis, aplicações de cartões vermelhos direto e revisões de punições.

Mas o processo é lento porque qualquer alteração nas regras do futebol devem ser aprovadas pela International Football Association Board (IFAB, sigla em inglês), órgão da Fifa que regulamenta as mudanças no esporte. A segunda fase foi apresentar os resultados obtidos no primeiro momento para convencer a International Board e a Fifa, o que só aconteceu em março deste ano, quando foram autorizados os testes.

E a Holanda mais uma vez saiu na frente. Desde setembro deste ano, o futebol do país conecta o árbitro de vídeo ao que está no campo. O assistente fica numa cabine, que pode ser dentro do estádio ou numa van, e de lá a equipe assiste ao jogo, coordena os replays e se comunica diretamente com o árbitro do campo. Credenciado pela Uefa e pela Fifa, o árbitro holandês Kevin Bloom foi treinado e participou da fase de testes do recurso. Ele acredita que qualquer dúvida pode ser resolvida.

"A comunicação neste momento é fácil. O juiz pede ajuda. Ele diz: "Ok. Eu gostei de receber auxílio do vídeo." E eu (como assistente de vídeo) posso falar com ele diretamente. Então eu posso checar uma situação específica e responder alguma questão. Com minha experiência, isso pode levar no máximo de 10 a 20 segundos. E assim podemos informar exatamente o que houve no campo".

Mas ainda há algumas questões a serem resolvidas. Para baratear o custo da operação, que é independente, o sinal da transmissão utilizado é mesmo da televisão. E isso pode restringir o número de ângulos em que uma situação é analisada ou impossibilitar a decisão.

Na terceira vez em que o recurso foi usado, na partida entre Sparta Rotterdam e PSV Eindhoven, pela Copa da Holanda, havia apenas seis câmeras.