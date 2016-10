01/11/2016 09:00:00 - Cidade



Lojas do Centro voltam a fechar amanhã

clique para ampliar

Francisco Gilásio Durante todo o dia de ontem, as ruas do Centro ficaram fazia por causa do fechamento das lojas





Por conta do Dia dos Comerciários, as lojas o Centro de Teresina estiveram de portas fechadas. O motivo foi a celebração do Dia do Comerciário. Quem pretendia ir ao local para resolver burocracias e não sabia do feriado voltou para casa de mãos vazias. "Eu não vi em lugar algum que hoje seria fechado o comércio. Só fiquei sabendo quando cheguei aqui e dei viagem perdida. Agora é me programar para outro dia", explica a professora Isa Araújo. Quem trabalha de acordo com os horários do comércio também se queixou da falta de movimento. O mototaxista Anísio Sampaio teve seu dia prejudicado, pois a sua maior clientela são pessoas que vão ao Centro da cidade. "Eu fico num ponto próximo à Praça Saraiva. Então, a minha maior demanda são pessoas que vão ou voltam do Centro. Meu prejuízo de um dia chega até R$ 100,00, o que vai me fazer muita falta no orçamento", explica. Os feriados também não são bem vistos por parte de proprietários de comércio. O varejista Pedro Antonio Ferreira conta que o prejuízo é considerável. "A gente tem praticamente um feriado por semana. Quando não são os nacionais, são os regionais e isso, para quem depende das portas abertas, é muito ruim. A crise já baixa as vendas e com as lojas fechando desse jeito piora muito para nós comerciantes", frisa o lojista. FINADOS - Segundo o Sindicato dos Lojistas de Teresina (Sindilojas), amanhã os supermercados e o comércio estarão de portas fechadas novamente, voltando com o atendimento normalizado apenas na quinta (3). Também ficarão fechados os bancos, casas lotéricas e cartórios. VAREJO - Segundo dados divulgados pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), o movimento do comércio caiu 4,7% nos últimos 12 meses terminados em agosto deste ano. Já entre julho e agosto, houve alta de 1,5%, descontados os efeitos sazonais. Na comparação com agosto de 2015, o avanço foi de 1,1% e no acumulado do ano, o movimento do comércio tem perdas de 4,2%. Entre os seis setores analisados, a maior queda em agosto na comparação com o mesmo foi do segmento de tecidos, vestuários e calçados, com perdas de 8,7%, seguido pelos combustíveis e lubrificantes, com recuo de 2,9%. Já o movimento do setor de supermercado, alimentos e bebidas caiu 1,7%. Na outra ponta, o item "outros segmentos do varejo" registrou 14,9% de alta, ainda na comparação entre agosto de 2016 e o mesmo mês do ano anterior. Já o setor de móveis e eletrodomésticos teve alta de 5,7%, enquanto o varejo cresceu 1,1%. Só neste ano, 227 mil comerciários perderam o emprego no Brasil e os que conseguiram ficar, precisam lidar com a incerteza das lojas vazias. Quem trabalha no comércio depende do movimento para garantir um salário melhor no fim do mês. Se o cliente não entra na loja, fica cada vez mais difícil bater as metas de venda que são estabelecidas pelas empresas. Os vendedores já perceberam isso no bolso. As comissões que eles recebem começaram a diminuir.