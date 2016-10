01/11/2016 09:00:00 - Cultura



Período para inscrição de artistas vai até quinta-feira



Divulgação Esculturas criadas por artistas irão representas as religiões de matriz africana





As inscrições para seleção de artista plástico para a confecção de esculturas em homenagem às religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé foram prorrogadas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira (3). As esculturas serão erguidas na Praça dos Orixás, localizada no bairro São Joaquim, área de intervenção do Programa Lagoas do Norte. Mesmo com a prorrogação, a data de divulgação segue mantida para o dia 11 de novembro. "Daremos mais alguns dias para que os artistas plásticos possam finalizar seus projetos e inscrevê-los. Alteramos o prazo da avaliação da comissão e dos recursos, mas não do resultado final. Dessa forma, mantemos o prazo do resultado final e não comprometemos a execução das esculturas", afirma o coordenador do Programa Lagoas do Norte, Erick Amorim. Com a mudança, a comissão formada por pais e mães de santo e um representante da Prefeitura de Teresina irá analisar as propostas nos dias 04 e 05 de novembro. O resultado preliminar será publicado no dia 07 de novembro no site da Prefeitura de Teresina e da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Os recursos poderão ser interpostos nos dias 08 e 09 de novembro. Podem participar do concurso artista plástico ou grupo consorciado de artistas para criação e confecção das esculturas. As inscrições podem ser feitas apenas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação e na Unidade de Projeto Social, das 08h às 13h. Serão erguidas 13 esculturas em homenagem às religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda. Elas serão representadas nas figuras dos orixás Exu, Ogum, Omolu, Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Nanã, Xangô, Iansã, Oxalá, do casal de Pretos - Velhos Pai João e Mãe Maria, dos Erês Cosme e Damião e dos Caboclos Sete Encruzilhadas e Jurema. No ato da inscrição, os interessados precisam apresentar cópia do RG ou outro documento oficial, comprovante de residência, três propostas de desenhos, uma proposta de preço com valores estimados por escultura e o preço total estimado para confecção das 13 obras de arte e um portfólio com registros fotográficos de trabalhos que tenha executado.