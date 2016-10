01/11/2016 09:00:00 - Geral



Cemitérios recebem milhares de visitantes na véspera do feriado

Francisco Gilásio Esperando pelos visitantes, comerciantes já montaram suas barracas





Os cemitérios da capital já estão prontos para receber os visitantes no Dia de Finados, 2 de novembro. Ontem, dia 31, poucas pessoas compareceram aos cemitérios e a expectativa é que o movimento se intensifique hoje. No cemitério São José, o mais antigo localizado na zona Norte, deve receber cerca de 4 mil pessoas na véspera do feriado e 6 mil pessoas amanhã. Já pelo São Judas Tadeu, na zona Leste, que também é bastante visitado, devem passar cerca de 10 mil pessoas. A aposentada Giselda Saraiva, que sempre faz visitas, diz que é importante respeitar a tradição. "Nós visitamos nossos parentes e todos os outros mortos, pois é importante dedicarmos esse dia a eles. Temos que respeitar a tradição", afirma Giselda que também faz visitas no dia dos pais, de aniversário e de dia das mães. Aproveitando a data, comerciantes já estão postos na frente dos locais para vender coroas e jarros de flores. O vendedor Wellington da Silva começou ontem suas vendas e o que mais saiu foram as coroas de flores que são encontradas a partir de R$25,00. "Todo ano eu venho porque é um ganho a mais e já ajuda no orçamento. Esperamos que o movimento se intensifique até a data e possamos ter boas vendas". Para receber os visitantes, os cemitérios já foram limpos e terão uma vasta programação que se estende por todo o dia. No São José haverá três missas, às 6h, 7h e 17h e no São Judas Tadeu cinco missas, às 8h, 10h, 17h30 e 18h30. Para os católicos, a morte não é o fim, mas o nascimento de uma nova vida. De acordo com o padre João Matos, essa certeza está no Evangelho, pois Jesus diz às multidões: "Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia", finaliza. Na zona Sul, os cemitérios também terão programação e esperam receber pouco mais de 3 mil pessoas. Na zona Sudeste, a expectativa de visitantes é entre 10 e 15 mil. Com o intuito de evitar o grande fluxo de pessoas, a comerciante Marília Quintela resolveu se antecipar e fez sua visita ontem. "Nós viemos visitar avós e tios logo hoje para evitar o tumulto do feriado. É importante prestar esta homenagem a eles e também pedir proteção", comenta a comerciante.