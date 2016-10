Agricultoras familiares extrativistas, remanescentes Quilombolas e assentadas do Crédito Fundiário, representantes do Comitê de Mulheres dos Territórios dos Cocais, dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e da Universidade Federal do Piauí, participaram do "I Seminário de Mulheres do Território: Aquecendo a Economia Local dos Cocais", em Esperantina.

O evento foi realizado pelo Projeto Gestão de Territórios (CNPq, MDA, Ufpi) e o Projeto Semeando o Saber Feminino e Ecológico (MDA /CEAA), no auditório da Casa São Vicente e contou com a participação de representantes da SEPLAN, CIMQCB, UFPI Parnaíba e da representante da SDR,Regina Célia de P Fernandes, assessora da SUAF.

Durante o encontro foram apresentadas as experiências exitosas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Esperantina, da Feira da Agricultura Familiar pelas representantes de Luzilândia, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A Cooperativa Interestadual das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu, destacou a importância da comercialização para o fortalecimento das mulheres quebradeiras de coco do Estado.