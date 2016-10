01/11/2016 09:00:00 - Polícia



Mulher e adolescente de 12 anos são estupradas durante assalto









Uma mulher e uma adolescente de 12 anos foram estupradas durante um assalto ocorrido na noite do último domingo (30), na zona rural do município de Esperantina, a 178 km de Teresina, Norte do estado. De acordo com a Polícia, dois homens armados invadiram a casa das vítimas, que são tia e sobrinha, roubaram e cometeram a violência sexual. Segundo o delegado Leonardo Alexandre, titular da Delegacia de Polícia Civil de Esperantina, os criminosos chegaram em uma motocicleta, renderam a família com armas de fogo e agiram com agressão. Além de cometer estupro contra as duas mulheres, agrediram um idoso. O crime deixou moradores da cidade estarrecidos com tamanha violência. "Foi um crime com uma brutalidade fora do comum. Não é nada típico do que acontece na região, onde costumam ser registrados roubos e furtos", relatou o delegado Leonardo Alexandre, responsável pelas investigações. As duas vítimas de violência sexual foram levadas ao Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman, Centro da cidade, onde receberam atendimento médico e foram submetidas a exames de corpo de delito. A criança permanece internada em estado grave. O Conselho Tutelar foi acionado porque a menina ficou em estado de choque. A criança foi transferida para a capital na tarde de ontem (31), onde foi encaminhada ao Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis), da Maternidade Dona Evangelina Rosa. A menina permanece em estado de choque e é acompanhada por uma psicóloga. De acordo com o Conselho Tutelar de Esperantina, o pai da mulher teria sido pego de refém e obrigado a presenciar a cena do abuso contra a filha e a neta. "Eles (criminosos) não ficaram satisfeitos em apenas roubar. O avô da criança assistiu tudo. Ela está em estado de choque, não consegue caminhar e teve que ser transferida para Teresina", relatou a conselheira tutelar, Francilene Oliveira. A Polícia segue em investigação e está em diligência no intuito de buscar os autores do crime. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.