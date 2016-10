A partir de hoje, o valor das multas leve, média, grave e gravíssima vai mudar em todo o território nacional. Quem cometer infração gravíssima, terá que desembolsar R$ 293,47, aumento de 53%. A novidade ocorre com base na alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por meio da lei federal nº 13.281, sancionada no dia 4 de maio deste ano.

Veja os novos valores de multas: Infração leve - De R$ 53,20 para R$ 88,38 (aumento de 66%); Infração média - De R$ 85,13 para R$ 130,16 (aumento de 52%); Infração grave - De R$ 127,69 para R$ 195,23 (aumento de 52%); Infração gravíssima - De R$ 191,54 para R$ 293,47 (aumento de 53%).

A Lei 13.281/16 alterou vários artigos do Código de Trânsito Brasileiro que, em sua maioria, entram em vigor. As mudanças afetam diretamente o condutor, principalmente, aquele infrator do trânsito. As multas ficarão mais caras, o prazo para suspensão do direito de dirigir será aumentado e algumas infrações serão agravadas.