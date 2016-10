O PMDB reuniu ontem a executiva municipal e estadual para tratar sobre a participação do partido no Governo do Estado. O partido não concordou com a oferta do Governo para a ocupação dos cargos. O PMDB pediu as secretaria de Saúde, Desenvolvimento Rural e Justiça. O governo ofereceu o DER-PI (Departamento de Estradas de Rodagem) e a Secretaria de Transportes, o que foi prontamente recusado pelo partido.

O PMDB admite que as conversas em torno da ocupação de cargos no Governo vão continuar. O próprio governador Wellington Dias (PT) admitiu ontem pela primeira vez a busca de entendimentos para acomodar o partido no Governo. "Estamos dando início às primeiras rodadas de negociação", confirmou. As conversas entre PMDB e Governo são mantidas principalmente via presidente regional do partido, deputado Marcelo Castro, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho.

E embora tenha rejeitado as pastas oferecidas pelo Governo, o único discordante da aliança político/administrativa do partido com o Palácio de Karnak é o ex-ministro João Henrique de Almeida Sousa. Ele tem pretensões de disputar o Governo do Estado em 2018, e com o apoio do presidente da República, Michel Temer, de quem é amigo pessoal. Portanto, ele quer o PMDB bem longe do governador Wellington Dias, que pretende se reeleger para o mandato em 2018.

O PMDB concorda em participar do Governo, mas não bateu o martelo quanto às ocupações. Por enquanto, faz jogo de cena, dizendo que quem deve definir a participação do partido é Wellington Dias, mas descartou o que foi ofertado. Ontem, Wellington confirmou que está conversando com o PMDB para integrar a base de sustentação política do governo.

O deputado Marcelo Castro disse que a decisão é do governador. "Não quero colocar uma data, mas estamos perto de uma definição. Agora, a bola está com o governador", disse ele, logo após a reunião com os peemedebistas na sede do partido. "Nossa conversa é com Wellington. Eu já conversei diversas vezes com ele e o deputado Themístocles Filho também conversou", completou.