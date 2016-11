Em reunião realizada ontem no Palácio de Karnak, o Governo do Estado reforçou a criação de grupo de trabalho com ações voltadas para o território de São Raimundo Nonato. A reunião, que contou com participação da prefeita eleita Carmelita Castro, encaminhou propostas para execução de um plano ambiental e de equipamentos e serviços públicos. A revitalização do Rio Piauí e a consolidação turística do Parque Nacional da Serra da Capivara estão entre os principais objetivos.

Nos próximos 45 dias, os governos estadual e municipal devem apresentar uma resposta unificada para demandas ambientais, turísticas e estruturais do território.

Segundo o governador Wellington Dias, o Piauí tem muitas regiões com potencial na área do turismo, em praticamente todos os territórios. O intuito do grupo de trabalho é fortalecer ainda mais o potencial atrativo e estrutural que já possui a região da Serra da Capivara e suas atrações como o Parque Nacional e o Museu do Homem Americano. "Aqui, com a equipe, foram trabalhados pelo menos quatro projetos importantes. Três que tem uma participação diretamente do setor público - município, governo estadual e federal. Destaco a responsabilidade da revitalização, urbanização e integração com a cidade do próprio rio Piauí, que é um rio importante nesta região. Um outro ponto é de trabalhar a área do turismo, os equipamentos e serviços existentes e, dentro dele, a necessidade de um centro de convenções para que possamos trabalhar de modo mais definido. Um outro ponto busca garantir uma série de investimentos necessários para a urbanização, a integração cultural de patrimônio histórico, integração com a gastronomia e com o conjunto de oportunidade que a região possui", destaca o governador.

De acordo com Dias, a iniciativa do Poder Público é o primeiro passo para fortalecer a parceria com o setor privado. A colaboração das diferentes gestões e a garantia da estrutura física por parte do estado deve alcançar o padrão internacional que o potencial do Parque exige. "Nós já temos ali uma estrutura de boas estradas, aeroporto. O que falta? Por que não tem companhias aéreas com voos diários e aviões maiores? Porque não tem onde hospedar as pessoas, não tem um receptivo em condições de dar conforto adequado para quem vem do Brasil e do mundo. Nesse ponto, a ideia é trabalhar uma cidade turística, uma área onde a gente vá encontrar o centro de convenções e integrá-lo com a hotelaria, pousadas, áreas de restaurantes e de equipamentos de lazer. O Estado vai fazer a parte que é tipicamente pública, o asfalto ligando aquela região, a solução de energia e de comunicação, de água, de esgotamento, de segurança, ou seja, dar ao turista o conforto que ele espera de uma região como essa", explicou o governador.

Rio-Além de se configurar como um importante patrimônio econômico para a região, o Rio Piauí, também tem sua relevância histórica. Uma equipe de arquitetos da Secretaria Estadual de meio Ambiente (Semar) estudou o entorno do rio e os impactos causados pela urbanização. Um dos resultados do mapeamento dos córregos e das nascentes foi o diagnóstico para rio Mirante do Cruzeiro, afluente do rio Piauí que já estava virando um córrego de esgoto. Com isso, foram elaborados projetos de revitalização, que incluem resgate da mata ciliar e construção de ciclovias. Um outro projeto envolve também a criação de um Parque da Cidade, com setor esportivo e escola ambiental. Alguns desses projetos já estão na Seinfra.

Outra vertente de atuação do grupo de trabalho dará prioridade à área da Cultura local, através da catalogação dos grupos culturais e do calendário de festejos e manifestações folclóricas da região, como a festa do vaqueiro. Na área educacional e profissionalizante, as ações irão buscar parcerias para a efetivação de um plano de qualificação envolvendo a capacitação de pessoal em colaboração com instituições como a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e o Instituto Federal do Piauí (IFPI).

Na coordenação do grupo, que funcionará em etapas modulares, a vice-governadora Margarete Coelho explica os principais objetivos da ação conjunta. "Temos de ver a questão dos córregos que alimentam o Rio Piauí e a questão urbanística da cidade de São Raimundo Nonato, que é a nossa capital do turismo. Veremos ainda a questão da recepção do turista na cidade, da revitalização dos eventos, dos festivais da região, valorizando o artista da terra e trazendo gente de fora e assim fortalecendo a economia da cidade e da região. Então é um trabalho bem desafiador que o governador nos propôs e nós estamos aqui formando essa importante equipe para dar soluções para tudo o que foi encaminhado hoje na reunião", revelou.

Sobre a situação financeira do Parque Nacional da Serra da Capivara, Margarete Coelho garantiu que houve repasses, via convênio de R$ 740 mil para sua manutenção. Outros recursos, advindos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram repassados no valor de R$ 900 mil. O Governo do Estado ainda ficou responsável pelo entorno do parque, garantindo a construção e manutenção de estradas e guaritas.

Também estão envolvidos no grupo de trabalho as secretarias de Estado de Defesa Civil, Secretaria de Cultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo e Secretaria de Transporte, além das câmaras setoriais relacionadas.