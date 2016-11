A Prefeitura de Teresina assinou ontem a ordem de serviço para construção da Praça dos Orixás, que vem a ser o primeiro espaço público da capital em homenagem à cultura e às religiões Umbanda e Candomblé, de matriz africana. A obra será erguida no bairro São Joaquim, área de intervenção do Programa Lagoas do Norte. E faz parte das obras da 2ª etapa do Lagoas do Norte, que será executada com empréstimo de US$ 88 milhões do Banco Mundial à Prefeitura de Teresina.

A assinatura da ordem de serviço, ontem pela manhã, contou com a presença do prefeito Firmino Filho e da missão do Banco Mundial, chefiada pelo diretor da instituição para o Brasil, Martin Raiser. O Lagoas do Norte é um projeto grandioso composto de um conjunto de intervenções para sanear e urbanizar uma área degradada de 13 bairros na zona Norte da capital. Aproximadamente 100 mil famílias serão beneficiadas, diz a prefeitura.

Os investimentos somam aproximadamente R$ 320 milhões (1ª e 2ª etapas), financiados pelo Banco Mundial. Tem um problema: para executar as obras previstas no programa, é preciso retirar as famílias que residem nas áreas de risco (terrenos alagadiços e margens das lagoas que serão saneadas e urbanizadas). E aí surge outro problema: onde colocar essas famílias e como fazê-lo? Evidentemente, os moradores resistem à ideia de sair do local. E foram ontem mostrar isso em protesto na solenidade da PMT com o Banco Mundial.

A maioria reside no local há 30, 40, 50 anos. Dizem não saber para onde vão. A Prefeitura diz não saber quantas pessoas serão retiradas, mas confirma que 493 já foram removidas (o movimento Resistência, que organizou o protesto de ontem, diz que foram 600). Dessas 493, parte foi reassentada em casas do residencial Zilda Arns, no Nova Brasília; e outra no residencial Edgar Gayoso, na região da Santa Maria da Codipi, zona Norte. Outra parte foi para o Torquato Neto, na zona Sul. Outras famílias foram indenizadas.

O mais complicado no projeto Lagoas do Norte não é a execução do programa em si. É o diálogo com as famílias que serão removidas para dar lugar às obras. Que nasceram e se criaram ali, e que ali querem permanecer. Ou receber o que consideram justo para saírem. E aí se dá o embate entre poder público e moradores cujo único erro é terem erguido suas moradias em áreas inadequadas. Boa parte deles nem documento de propriedade possui.

De todo modo, não é pedir demais querer que a Prefeitura aja com bom senso. E, sobretudo, com senso de Justiça.