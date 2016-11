Segundo a meteorologista Sônia Feitosa, os próximos dias na capital serão de altas temperaturas e baixas possibilidades de chuva. Apenas na região Sudoeste do Estado estão previstas precipitações e ainda assim, sem grandes volumes.

"Essas chuvas que aconteceram por último foram fatos isolados e para o mês de novembro a tendência é aquela dos meses mais quentes, temperaturas altas e umidade baixa", ressalta a meteorologista.

QUEIMADAS - O Piauí voltou a registrar elevado número de queimadas nos últimos dias, segundo dados do monitoramento por satélite do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Estado é o quarto na lista em número de focos, em outubro já foram registradas 2.503 queimadas. Somente no último sábado (29), foram 116 focos. São Miguel do Tapuio, ao Norte do estado, registrou 13 incêndios.

O decreto de emergência para Teresina apontou que pelo menos 24 comunidades e bairros da capital foram atingidos por incêndios. O documento, publicado no Diário Oficial do Município no dia 20 deste mês afirmou que as queimadas provocaram enormes prejuízos, destruindo casas, morte de animais e a perda de plantações.

Segundo a lei 7.257/2010, pode declarar estado de emergência as cidades ou estados que passam por uma "situação anormal, provocada por desastres" e que comprometa parcialmente a capacidade de resposta do poder público local. Com o decreto, o poder público pode requerer ajuda financeira.

Após o decreto em esfera local, a situação de anormalidade deve ser reconhecida pela União. A lei define que o estado ou município deve enviar um requerimento ao Ministério da Integração Nacional com detalhes do desastre, da extensão dos danos e das ações que já foram tomadas em nível local.

ORIENTAÇÃO - Órgãos como a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros fazem alerta de como proceder em casos de queimadas e evitar algumas condutas. De acordo com o Corpo de bombeiros, a recomendação principal é para que a população evite atear fogo em qualquer local. As altas temperaturas registradas nos últimos meses, além da umidade relativa do ar abaixo de 20%, contribuem para a rápida propagação do fogo.

Outra sugestão é para pessoas que moram próximo a terrenos com vegetação alta e seca. O ideal é que seja feita uma limpeza periódica nessas áreas, que são regiões com mais potencial de focos de queimadas. No caso de incêndio, a recomendação é retirar da residência o que der, mas sem colocar em risco a integridade física e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros.