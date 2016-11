02/11/2016 09:00:00 - Cidade



Strans fiscaliza o trânsito perto dos cemitérios

clique para ampliar

Francisco Gilásio hoje, a PRF está frente ao São Judas Tadeu, na zona Leste, e a Strans nos demais cemitérios





Com o feriado do Dia de Finados, celebrado hoje, aumenta o fluxo de pessoas dentro e nas imediações dos cemitérios. O trânsito de carros também pode ficar confuso e para evitar esses transtornos, agentes de trânsito estarão nos principais cemitérios da capital dando orientações aos motoristas. A Superintendência de Transportes e Trânsito de Teresina (Strans) informa que não será necessária a interdição das avenidas onde há cemitérios, mas avisa que enviará os agentes para evitar o estacionamento em locais proibidos e garantir a fluidez do trânsito nos arredores dos principais cemitérios. Nas imediações do cemitério São Judas Tadeu, zona Leste de Teresina, ficarão equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para orientar o trânsito. A avaliação sobre fechar a via será feita pela equipe no momento, com o objetivo de melhor atender a sociedade. Só pelo cemitério devem passar hoje cerca de 10 mil pessoas, visto que é um dos mais visitados na capital, assim como o São José que fica na zona Norte. A Strans informa também aos teresinenses que pretendem pegar ônibus no feriado que a frota foi diminuída em torno de 20% desde segunda-feira, dia 31 de outubro. Por conta disso, muitas pessoas estão passando cerca de 1 hora na parada. A redução é menor que a dos finais de semana, quando sábado é de 30% e de domingo é 50%. A Strans destaca que Teresina conta com 13 empresas de ônibus, que atendem todas as zonas da cidade. Nos feriados, finais de semana ou outras datas, a frota costuma diminuir. No período das eleições, por exemplo, isso acontece, pois a maioria dos eleitores vota em seus bairros. Para receber os visitantes, os cemitérios já foram limpos e terão uma vasta programação que se estende por todo o dia. No São José haverá três missas, às 6h, 7h e 17h e no São Judas Tadeu cinco missas, às 8h, 10h, 17h30 e 18h30. Na zona Sul os cemitérios também terão programação e esperam receber pouco mais de 3 mil pessoas. Na zona Sudeste, a expectativa de visitantes é entre 10 e 15 mil. COMÉRCIO - Aproveitando a data, comerciantes já estão postos na frente dos locais para vender coroas e jarros de flores. O vendedor Wellington da Silva começou ontem suas vendas e o que mais saiu foram as coroas de flores que são encontradas a partir de R$25,00. "Todo ano eu venho, porque é um ganho a mais e já ajuda no orçamento. Esperamos que o movimento se intensifique até a data e possamos ter boas vendas".